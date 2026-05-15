Avilés acoge la fase final de la XXXII Olimpiada Matemática asturiana este sábado
El IES Ramón Menéndez Pidal será el escenario principal de la jornada, que incluirá una gymkana urbana y talleres formativos para los participantes
I. G.
Avilés se convierte este sábado 16 de mayo en la sede de la fase final de la XXXII Olimpiada Matemática Asturiana. La actividad, que tendrá como epicentro el IES Ramón Menéndez Pidal, reunirá a alumnos y alumnas de toda la región en una jornada diseñada para visibilizar el talento joven y promover la actividad educativa en el municipio a través de pruebas de lógica y numéricas.
La programación arrancará a las 10.00 horas con la recepción oficial de los participantes en el Menéndez Pidal, seguida de una dinámica prueba de relevos en las instalaciones del instituto. Sin duda, uno de los momentos más destacados de la jornada será al mediodía, cuando el parque de Las Meanas se transforme en el escenario de una gymkana por espacios urbanos.
Tras el descanso, la actividad regresará al IES Ramón Menéndez Pidal a partir de las 16.00 horas, momento en el que el alumnado se enfrentará a la prueba escrita definitiva y participará en diversos talleres formativos. La cita, que está previsto que finalice sobre las 18.00 horas, no solo busca la excelencia académica, sino también fomentar la convivencia entre estudiantes de distintos puntos de la región.
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