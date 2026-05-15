Avilés se maravilla con el crucero de lujo "Scenic Eclipse", que volverá en dos meses: "Estas cosas llaman la atención incluso a los propios avilesinos"

En Avilés "no estamos acostumbrados a ver barcos de unas dimensiones tan grandes", reconocía Olaya Fernández cuando veía salir por la ría el crucero "Scenic Eclipse". Atracó a primera hora de la mañana en el muelle del Niemeyer y a las 18.00 horas ha puesto rumbo hacia Bilbao, su cuarta y última parada en España antes de finalizar su recorrido en Dublín. "Estas cosas nos llaman la atención incluso a nosotros los avilesinos", añade Fernández.

Los vecinos de la ciudad ven el turismo de cruceros como una gran oportunidad: "Es muy bueno, sobre todo para los comercios. Dejarán bastante dinero". Además, este en concreto, regresará al puerto local en dos meses, el 17 de julio, siendo el único que navegará aguas avilesinas en 2026.

Se trata de un crucero de lujo que ha traído hasta Avilés 142 pasajeros a bordo. Algunos de ellos se quedaron en la villa del Adelantado, pero también pudieron optar por hacer excursiones en autobús a Luarca y Cudillero, Oviedo o Gijón. "Es evidente que el turismo siempre trae beneficio, por eso me parece muy bien que traigan a tanta gente a conocer la ciudad, es muy importante", cuenta Pablo Abril. Además, "de paso lo vemos, que estaba caminando para hacer tiempo antes de recoger a mi hija y me llamó la atención su salida", detalló el avilesino.

Tras la única escala de 2025 y las dos de 2026 del "Scenic Eclipse", el Puerto de Avilés tiene previstas para 2027 un total de seis escalas de los siguientes cruceros: nuevamente "Scenic Eclipse" —19 de mayo y 23 de julio del próximo año—, "Le Lapérouse" —27 de julio—, "Le Boréal" —11 y 19 de agosto— y "Le Champlain" —14 de octubre—.

Luisa Álvarez está muy contenta con estas visitas: "Siempre dicen que Avilés está muerto, así que con los cruceros pueden traer gente. Es algo para aplaudir". Sobre todo, porque "es muy necesario dar a conocer la ciudad, que es muy bonita, y el boca a boca es muy bueno para eso", apuntaba esta vecina.

El "Scenic Eclipse" comenzó el martes en Lisboa una singladura de 12 días que finalizará en Dublín tras visitar Vigo, Ferrol, Avilés, Bilbao, Pasajes, Burdeos, Concarneau y Hugh Town. Se trata de un yate de expedición de lujo inaugurado en 2019 y operado por la naviera "Scenic Luxury Cruises & Tours".

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Desde que el Braemar inauguró en mayo de 2012 este nuevo segmento turístico en Avilés, el muelle del Niemeyer (dársena de San Agustín) ha visto atracar un total de 32 buques (el "Scenic Eclipse" será el trigésimo tercero) que suman 20.724 pasajeros a bordo.