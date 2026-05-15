Los cruceristas del último megayate de lujo que ha pisado Avilés, sin miedo al hantavirus: "No es algo que nos preocupe, solo tenemos ganas de conocer la ciudad"

El primer crucero de la temporada en Avilés, el "Scenic Eclipse," llegó a primera hora de la mañana de este viernes con 142 pasajeros a bordo y mucha tranquilidad. Entre los presentes la mención a la reciente crisis sanitaria por el hantavirus era un recuerdo pasado. "No tenemos miedo a ese tipo de cosas", subrayaron los viajeros nada más poner pie a tierra. "No es algo que nos preocupe", proclamaban otros. Lo que no sabían los cruceristas es que hay tres ciudadanos enraizados en la comarca avilesina ingresados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, en situación de aislamiento, tras la alerta generada por el brote a bordo "MV Hondius". El mayor interés de los nuevos visitantes en la ciudad era disfrutar de Avilés y la sidra.

“Nos han hablado muy bien de la ciudad, tenemos ganas de conocerla”, señalan Michael y Brenda Williams. Estadounidenses de origen, durante unas horas se han mimetizado con los avilesinos para conocer algunas de las virtudes de la villa del Adelantado. El crucero Scenic Eclipse, con 142 pasajeros a bordo, amarró a las 7 de la mañana en aguas avilesinas y, con él, las calles se llenaron de turistas que quisieron aprovechar las pocas horas que tenían en tierras asturianas para conocer la ciudad. “El día no acompaña, pero eso no nos asusta”, afirma el matrimonio.

Sue y Gordon Piper son naturales de Norwich, en Inglaterra, por lo que la lluvia con la que recibió Avilés al crucero “no nos asusta en nada”. “Es como nuestra tierra, estamos acostumbrados”, señala el matrimonio, esperanzado con que los primeros rayos de sol que empezaban a salir les acompañasen en su visita a la ciudad. Aunque conocen España, sobre todo la zona mediterránea, esta es su primera vez por la costa cantábrica. “Por ahora nos está gustando mucho lo que estamos viendo”, afirman.

El Scenic Eclipse llena Avilés de turistas

Peter y Mary Sandy y David y Jenny Alers tuvieron que estar 24 horas en un avión antes de adentrarse en el Scenic Eclipse. Son de Sídney, por lo que, para estar en Lisboa, lugar de donde partió el crucero, tuvieron que volar hasta Dubái y, allí, coger otro vuelo que los dejase en la capital de Portugal. “Me da envidia la cercanía que tenéis en Europa. Nosotros cogemos un vuelo de dos horas y no salimos ni de Oceanía”, comenta Peter Sandy, que tiene claro cuál será su parada obligatoria en Avilés. “Queremos probar la sidra, nos han hablado muy bien de ella. Sabemos que se hace en otras partes de Europa, pero la de aquí es diferente”, señala el australiano. Cabe destacar que los dos matrimonios fueron los primeros que, a pesar de la fuerte tormenta, decidieron bajarse del barco para conocer la ciudad.

El crucero desembarcó en el puerto del Niemeyer, lo que provocó que algunos viesen, antes de tiempo, la exposición de Joan Fontcuberta que se inaugura este viernes en el centro cultural. “Es un sitio muy moderno, nos llama mucho la atención”, señalaron los visitantes, de mayoritario origen estadounidense, que se acercaron a la explanada. Otra de las paradas que tuvieron los turistas fue en el Tierra Astur de la calle San Francisco. Allí había organizadas dos comidas para los cruceristas, en las que no faltaron sidra, quesos de la región y otros platos típicos de Asturias.

Sidra y paseo por el Niemeyer

El Scenic Eclipse comenzó el martes en Lisboa una singladura de 12 días que finalizará en Dublín tras visitar Vigo, Ferrol, Avilés, Bilbao, Pasajes de San Juan, Burdeos, Concarneau y Hugh Town. Se trata de un yate de expedición de lujo inaugurado en 2019 y operado por la naviera Scenic Luxury Cruises & Tours. Esta no será la última vez que el crucero pase por Avilés, ya que está previsto que vuelva a tierras asturianas en el mes de julio.

Desde que el Braemar inauguró en mayo de 2012 este nuevo segmento turístico en Avilés, el Muelle del Niemeyer, en la Dársena de San Agustín, ha visto atracar un total de 32 buques. El Scenic Eclipse será el trigésimo tercero, con lo que se alcanzan 20.724 pasajeros a bordo.

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