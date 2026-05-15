El gobierno de Avilés defiende la colaboración con promotores privados para enriquecer la programación festiva de agosto ante las críticas de la oposición

El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Avilés celebrado este viernes estuvo marcado por el debate político en torno a la tardanza o no de las subvenciones para las fiestas de San Agustín, la remunicipalización de servicios auxiliares y las inversiones previstas dentro del denominado Plan de Barrios. La sesión, presidida por la alcaldesa Mariví Monteserín (PSOE) primero y por el teniente de Alcalde, Agustín Medina (IU, Cambia Avilés) después, incluyó además la aprobación de varios expedientes económicos y administrativos.

El debate sobre los festivales llegó a raíz de una interpelación del Partido Popular defendida por la portavoz popular, Esther Llamazares, sobre las subvenciones destinadas a grandes eventos musicales y de danza. Alonso aclaró que las ayudas están dirigidas exclusivamente a festivales vinculados a las fiestas de San Agustín y defendió la colaboración con promotores privados para complementar la programación municipal en agosto, que es el mes festivo de Avilés por excelencia. La edil socialista distinguió además entre la contratación directa de espectáculos y el apoyo económico a festivales promovidos externamente.

Otro de los asuntos destacados fue la remunicipalización de servicios auxiliares, una cuestión planteada tanto por Cambia Avilés como por el PP. El concejal Manuel Campa señaló que desde mediados de abril se está redactando la memoria técnica que definirá el futuro modelo de gestión y avanzó que la previsión es que esté lista en junio para su traslado a comisión y posteriormente al Pleno.

Falta de información

Desde Podemos, la parte de Cambia en la oposición, David García lamentó la falta de información y reclamó mayor transparencia sobre el proceso, mientras Sara Retuerto ironizó sobre la complejidad administrativa necesaria para recuperar servicios públicos, en este caso en comunión con la portavoz del PP, Esther Llamazares: “Es de chiste que para remunicipalizar un servicio tengamos que sacar un estudio de un estudio de un estudio”.

Las inversiones previstas en el Plan de Barrios centraron también parte del debate político. El concejal de Servicios Urbanos, Pelayo García, defendió las actuaciones previstas en zonas como El Carbayedo y La Magdalena, donde el Ayuntamiento prevé movilizar más de 16 millones de euros entre obras ya ejecutadas y futuras intervenciones.

Reforma Río San Martín

Entre las actuaciones previstas figuran la reforma integral de la calle Río San Martín, por la que se interesó el PP, itinerarios accesibles en los parques de Ferrera y La Magdalena, mejoras en instalaciones deportivas y nuevas sedes vecinales, como informó este diario días atrás. El PP cuestionó la planificación urbanística del gobierno local y criticó la falta de coordinación en las comisiones de Urbanismo, mientras el ejecutivo municipal defendió que las actuaciones responden a una estrategia global de transformación urbana.

También generó interés la futura rehabilitación de las antiguas escuelas de La Carriona. Pelayo García explicó que el proyecto, valorado en unos tres millones de euros y previsto entre 2028 y 2031, requerirá estudios económicos y coordinación con políticas de vivienda antes de concretar su desarrollo definitivo.

Innovación

En materia económica y laboral, Vox preguntó en boca de su portavoz, Arancha Martínez Riola, por el aumento de la precariedad laboral en Avilés pese a la reducción del paro. Manuel Campa, concejal de Desarrollo Urbano y Económico, defendió la estrategia municipal de impulso al suelo industrial, la innovación y la ampliación del parque científico y tecnológico como herramientas para generar empleo más estable y de mayor valor añadido.

Dio unos datos en este sentido: las empresas que tienen internalizada la innovación generan 30 por ciento más de productividad y el empleo es un 40 por ciento más estable que el convencional. Este viernes precisamente, ensalzó Manuel Campa, se ha dado un impulso a través del BOE (Boletín Oficial del Estado) al trámite de la ampliación del parque científico y tecnológico de Avilés, a la orilla del Centro Niemeyer.

La sesión concluyó con varios ruegos relacionados con el mantenimiento urbano, el entorno ferroviario del Puente Azud y el mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales y el aparataje de la sala de musculación.

Vox y los 'cumpleaños'

En la parte resolutiva del Pleno salió adelante el reconocimiento extrajudicial de facturas del servicio de informática correspondiente a 2026, aprobado con 13 votos favorables y el resto abstenciones. También recibió respaldo mayoritario la adenda al convenio entre el Principado y el Ayuntamiento para desarrollar el Plan de Ordenación de Escuelas de Primer Ciclo de Educación Infantil durante el curso 2025-2026, que obtuvo 22 votos favorables y tres abstenciones. Fue aprobada con los votos a favor de PSOE, PP y Cambia Avilés, y la abstención de Vox.

En la parte de fiscalización y control, las interpelaciones protagonizaron gran parte de la sesión. Vox volvió a centrar varias de sus preguntas en cuestiones relacionadas con la gestión municipal y los plazos administrativos. La concejala María de la Cruz Coto criticó la tardanza en la convocatoria de subvenciones para las fiestas de San Agustín, asegurando que las asociaciones organizadoras afrontan dificultades para planificar los eventos con tan poco margen: “Yo así no organizaría ni un cumpleaños”, dijo.

La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, defendió la actuación del gobierno local y explicó que la tramitación comenzó una vez aprobado el presupuesto municipal, entrando en vigor el 16 de marzo. Según detalló, en apenas siete semanas se completó todo el procedimiento administrativo hasta la publicación de la convocatoria en el BOPA el pasado 5 de mayo. Alonso insistió en que “no hay nada fuera de plazo” y comprometió mayor agilidad para futuras convocatorias.