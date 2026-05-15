Isabel San Sebastián, que presenta hoy en Avilés "La venganza del Apóstol": "En mis novelas siempre aparece Asturias, es mi casa y la tengo en mi corazón"

Aunque en el DNI de Isabel San Sebastián (1959) pone que nació en Santiago de Chile, la prestigiosa escritora confiesa ser “asturiana de adopción”. Por ello, no esconde la ilusión que le hace regresar a la que considera su tierra para presentar su última obra, “La venganza del Apóstol”. Aún le queda un último episodio en su proyecto literario, novelar toda la época de la Reconquista, y reconoce que tiene ganas de seguir escribiendo. La chilena presentará su libro este viernes, a partir de las 19.30 horas, en el hotel Palacio de Avilés. Antes, atiende a LA NUEVA ESPAÑA.

-Hace dos años estuvo en Avilés presentando su anterior novela, “La temeraria”. Ahora regresa con “La venganza del Apóstol”. ¿Cómo hace para escribir tan rápido?

-La clave es trabajar mucho. Dedico mucho tiempo a escribir. Últimamente, he reducido mis apariciones en los medios de comunicación. Escribir me apasiona, por eso no me cuesta dedicarle horas.

-“La venganza del Apóstol” es un nuevo paso en su ambicioso proyecto de novelar toda la Reconquista.

-Así es. Empecé con “La visigoda”, luego fui hacia atrás para escribir de Covadonga con “Astur” y he ido avanzando en el tiempo. Ahora tocaba llegar a un hito importantísimo en esa época, como son la batalla de las Navas de Tolosa, la reconquista de Córdoba y el regreso de las campanas a la Catedral de Compostela. Es una historia trepidante. El protagonista no está muy dotado para la guerra, pero es muy valiente y tiene una gran determinación. Por ello se infiltra como espía en Córdoba y allí vive unas peripecias que le llevan hacia su destino que, aunque es glorioso, es un poco tortuoso, lo que hace que el lector se enganche.

-¿Hay algún toque asturiano en la novela?

-En mis novelas siempre aparece Asturias, es mi casa y siempre la tengo en mi corazón. En este caso, además, Avilés tiene un papel relevante a través de Rui Pérez, un personaje clave en la reconquista de Sevilla.

-Tras la reconquista de Córdoba, su historia parece que está llegando al final.

-Ya me queda solo un capítulo, que será la toma de Granada por parte de los Reyes Católicos. De un momento a otro hay dos siglos, pero sería un poco redundante hacer una novela de lo que ocurrió entre medias.

-¿Ya tiene en mente el siguiente hilo del que tirar para hacer su próxima serie de novelas?

-No he pensado en nada, ahora mismo tengo el reto de promocionar mi último libro, al cual quiero mucho. Solo he pensado en la próxima novela, y tampoco le he dado muchas vueltas. No quiero pensar más a futuro. Me va la marcha y me gusta mucho escribir, pero también tengo nietos y vida.

-¿Cómo hace para, en una novela de tal rigor histórico, poder introducir sus píldoras de ficción?

-Una novela histórica siempre tiene que tener ficción. Es histórica porque la época está muy documentada, pero, por definición, tiene que tener ficción. Yo creo personajes que transitan por un momento histórico concreto. Lo que sostiene la emoción y la trama son los personajes de ficción. No es un ensayo, es una novela de aventuras.

-¿Cómo está siendo la respuesta del público?

-Fenomenal. He mirado y está siendo la novela histórica más vendida en El Corte Inglés y la segunda en La Casa del Libro. Además, lleva varias semanas entre las quinientas más vendidas de Amazon. La editorial apostó fuerte, tiró 35.000 ejemplares, y la respuesta está siendo muy buena.

-¿Tiene ganas de volver a Asturias?

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-Siempre tengo. Asturias es mi hogar, donde está mi gente. Mi primer libro está dedicado a la región, me devolvió el hogar que otros me robaron. Es tierra de acogida y sinónimo de paz. Vuelvo feliz, cada vez más y, por eso, está en todas mis novelas. Soy una incondicional de Asturias.