Jóvenes gitanos practican entrevistas de trabajo con empresas en Avilés para acercarse al empleo real: "Empecé a trabajar gracias a este proyecto"

Fueron 24 jóvenes gitanos de entre 16 y 29 años los que participaron en una actividad "para vivir una experiencia que les acerca al mundo laboral real". El edificio Fuero de Avilés acogió la iniciativa "Formatéate con Garantía", un proyecto de la Fundación Secretariado Gitano que pretende "motivar a estas personas a retomar sus estudios o conseguir un puesto de trabajo", explica su coordinadora, Maytté Álvarez. A través de un "Speed networking", los participantes se enfrentaron a entrevistas de tres minutos cada una, con los representantes de las empresas asistentes.

Randstad, Adecco, Control V, CLN y el Grupo Ausolan fueron las firmas participantes y las encargadas de hacer estas simulaciones. El objetivo, que "vean que es posible enfrentarse a una entrevista de empleo y que pierdan los nervios al llegar a una situación real", apunta Álvarez.

Se trata de "una inmersión en el mundo real que no te da una clase teórica", pues tras las entrevistas, las empresas valoran cómo han actuado: "Ellos mismos escucharán de la boca de los representantes de las empresas a las que ahora mismo temen en qué se han equivocado, los consejos y recomendaciones y, sobre todo, saber qué tienen en cuenta a la hora de contratar".

Este proyecto está especialmente focalizado a los alumnos que no han terminado la ESO. Y aunque no se espera una gran inserción laboral, el objetivo es animarles a seguir intentándolo: "Queremos que acaben enamorados e intenten continuar con la formación". Esta edición, que ya va por la mitad, se ha centrado en el comercio, donde alumnos de Avilés y Oviedo se encuentran con una tutora que les da formación básica y donde finalizan con prácticas en empresa aliadas con la Fundación Secretariado Gitano.

Un momento de la presentación de las empresas participantes en el "Speed networking". / Iyana Domínguez

Luz Jiménez y Evelyn Salazar están muy contentas por su participación en la iniciativa: "Nos ha ayudado mucho a fluir más en las entrevistas, a no quedarnos en blanco y saber qué decir. Pero, sobre todo, a no estar nerviosas cuando llega el momento real". Salazar ya había estado en un curso anteriormente y, gracias a ello, consiguió un empleo. "Empecé a trabajar gracias a este proyecto, eso ya es bastante", afirma.

Por otro lado, Luz Jiménez empezará a trabajar en junio en un supermercado. "Ha sido una gran oportunidad para aprender, formarme y que me guiaran con las entrevistas. Además, gracias a ellos hemos aprendido mucho a manejar nuestras emociones, que trabajar de cara al público requiere saber estar, no reaccionar mucho y tratar con calma a la gente", añade.

La actividad contó con la participación de tres prospectores laborales que funcionaron como "intermediarios entre los jóvenes y las empresas", según contó una de ellas, Mónica Álvarez. Por otra parte, Ana Paz González hace hincapié en la importancia de organizar estas iniciativas: "Es un entrenamiento para los jóvenes y una oportunidad para las empresas de aprender cosas nuevas".

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El procurador laboral David Mayo, habló de la plataforma digital de captación de talento al servicio de las empresas, "Sociall": "Este encuentro es muy importante porque lanzamos esta aplicación, que lo que busca es digitalizar todo el proceso de selección". A través de ella, las ofertas pueden ser centralizadas y "las empresas tienen una mayor accesibilidad a la población gitana y podemos llegar a más puntos de Asturias donde antes quizá no llegábamos", concluye.