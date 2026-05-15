Luz verde ambiental a la planta de almacenamiento de La Maruca, que incluye ocho contenedores de baterías

"La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha autorizado el parque de baterías de la Maruca en Avilés sin atender las alegaciones que habíamos presentado", denunciaron ayer desde el Colectivo Ecologista de Avilés.

El Boletín Oficial del Principado publicó la resolución favorable "a pesar de que estas instalaciones tienen efectos significativos sobre el medio ambiente como se ha reconocido en otras muchas resoluciones de esta consejería", advirtieron desde el mismo clectivo.

El parque de baterías Bess Maruca 1, la instalación está compuesta por 8 contenedores de baterías de 10,8 MW de potencia de acceso y conexión para ubicar en una nave en un polígono de las Arobias en Avilés esquina Marques de Teverga con la calle el Torno.

El principado argumento de los ecologistas para su negativa a este tipo de instalaciones es que resulta un riesgo, "al ir pegada a una gasolinera, ubicada pared con pared, lo que supone un riesgo desproporcionado para las miles de personas que trabajan en la zona en un radio de 500 metros por el riesgo de incendio".

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Asimismo, recuerdan desde el colectivo ecologista los riesgos que suponen este tipo de instalaciones en caso de fuga térmica o de incendio, "con unas consecuencias irreversibles de suma gravedad para los colindantes, tanto para el medioambiente como para la salud humana, por lo que es inadmisible su instalación próxima a núcleos de población, lugares de interés medioambiental, zonas protegidas...",. Y añaden que una de las sustancias emitidas en caso de incendio es de carácter irritante, corrosivo y tóxico, por tanto, continúan los conservacionistas, "tanto para la protección de la salud humana como para la protección de la vegetación y del medio ambiente, será estrictamente necesario disponer de los medios específicos que resulten procedentes para la extinción del fuego". Y agregan que en caso de que se produzca un fuego "se va contaminar mucha agua con el riesgo que supone".