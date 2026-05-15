Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

El PP de Gozón tilda de "caóticas" las obras de las nuevas rotondas en Balbín

Los populares exigen al gobierno municipal soluciones ante el "caos" circulatorio y los "numerosos baches" provocados por las obras de las glorietas

Un vehículo circula por una de las dos nuevas rotondas de la entrada de Luanco.

Un vehículo circula por una de las dos nuevas rotondas de la entrada de Luanco.

I. G.

Luanco

El PP de Gozón tilda de "caóticas" las obras que se están desarrollando en las inmediaciones de las instalaciones deportivas de Balbín para habilitar dos rotondas a la entrada de Luanco. Los populares detallan que su idea es no cuestionar "ahora" los "seis meses de retraso" de la construcción, sino que remarcan que los trabajos perjudican a los vecinos del concejo, sobre todo a los habitantes de las parroquias de Heres y Bañugues "que están sufriendo la dejadez de la empresa, el Ayuntamiento y el Principado", indica Roberto Álvarez, miembro de la junta directiva del PP gozoniego.

El principal grupo de la oposición en el concejo ha emitido un comunicado en el que analiza las obras de unas rotondas anunciadas en junio de 2025. La primera es la más cercana a Luanco y comunicará los viales GO-1 y GO-2 y dará acceso al nuevo desarrollo urbanístico de la zona, previsto para el entorno del cuartel de la Guardia Civil. Estos dos viales, que conectan la capital con Bañugues y Moniello, respectivamente, no están conectados actualmente. Por su parte, la segunda glorieta se ubica en la intersección entre las vías GO-1, GO-2 y GO-7, permitiendo llegar a las instalaciones de Balbín.

"Nadie controla, nadie gestiona y lo que es más grave, nadie piensa en los demás y menos este Ayuntamiento de gestión caótica", señalan los populares, que no dudan en denunciar que el paso de vehículos por este entorno "se ha convertido en una auténtica gincana". "Muchos vecinos pasan hasta seis veces al día por esa zona y se encuentran con baches que no se pueden esquivar porque están estratégicamente situados para que los coches sufran lo más posible", señaló Álvarez, que remarcó además que durante los días de lluvia los coches se transforman en "almacenes de barro y así a diario y sin solución".

Ante esta situación de "caos", numerosos baches y "seis meses de retrasos" en la ejecución de los trabajos de construcción de las rotondas, los populares plantean la posibilidad de "reparar los baches las veces que sea necesario para molestar lo menos posible" al paso de vehículos "y de paso terminar la obra de una vez, que ya está bien" de trastornos a los vecinos de Gozón.

Noticias relacionadas

Por ello, los populares de Gozón exigen al gobierno municipal, en manos del PSOE, que dé soluciones ante las críticas que rodean a esta actuación a la entrada de Luanco. "Acción, preocupación y actuar en beneficio y defensa de sus vecinos", demandan los populares al gobierno local.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. María Valdavida, maestra (64 años) sufrió un tromboembolismo masivo tras la vacuna del covid: “No pido culpables, solo dejar de ser invisible”
  2. Los otros dos asturianos atrapados en el barco del hantavirus también son de la comarca de Avilés: 'Nos encontramos bien
  3. La conexión con Asturias de David Mesonero, alineado con la alternativa a presidir el Real Madrid
  4. Alerta por robos en pisos en Avilés: la técnica del polvo blanco y las marcas de las que se advierte a los vecino del centro
  5. Una famosa cadena de hamburgueserías abre un puesto en la Plaza de Avilés: de momento solo ofrece servicio a domicilio
  6. Ver para creer en Avilés: sancionan a un hombre por obstaculizar la entrada a un colegio donde se iba a jugar un partido de fútbol sala
  7. Nuevo supermercado en Avilés: Carrefour Express abrirá un local el 22 de mayo en pleno centro de la ciudad
  8. José Ángel Álvarez, gozoniego de 63 años con una enfermedad rara que hace que su cuerpo 'encoja' sin parar: “La vida nos deja sin potencia, pero no sin apetencia”

Avilés acoge la fase final de la XXXII Olimpiada Matemática asturiana este sábado

Avilés acoge la fase final de la XXXII Olimpiada Matemática asturiana este sábado

Los Talleres Infantiles de Avilés abren inscripción el 18 de mayo para el verano 2026

Los Talleres Infantiles de Avilés abren inscripción el 18 de mayo para el verano 2026

Avilés se maravilla con el crucero de lujo "Scenic Eclipse", que volverá en dos meses: "Estas cosas llaman la atención incluso a los propios avilesinos"

El Ayuntamiento de Corvera dona un cuadro a un centro geriátrico de Molleda

El Ayuntamiento de Corvera dona un cuadro a un centro geriátrico de Molleda

El PP de Corvera denuncia la falta de limpieza viaria y el peligro del verdín de las aceras

El PP de Corvera denuncia la falta de limpieza viaria y el peligro del verdín de las aceras

El PP de Gozón tilda de "caóticas" las obras de las nuevas rotondas en Balbín

El PP de Gozón tilda de "caóticas" las obras de las nuevas rotondas en Balbín

Jóvenes gitanos practican entrevistas de trabajo con empresas en Avilés para acercarse al empleo real: "Empecé a trabajar gracias a este proyecto"

Jóvenes gitanos practican entrevistas de trabajo con empresas en Avilés para acercarse al empleo real: "Empecé a trabajar gracias a este proyecto"

Un "Wallapop en persona", la iniciativa de las familias del CRA de Naveces para financiar el viaje de fin de curso

Un "Wallapop en persona", la iniciativa de las familias del CRA de Naveces para financiar el viaje de fin de curso
Tracking Pixel Contents