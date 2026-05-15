El PP de Gozón tilda de "caóticas" las obras de las nuevas rotondas en Balbín

El PP de Gozón tilda de "caóticas" las obras que se están desarrollando en las inmediaciones de las instalaciones deportivas de Balbín para habilitar dos rotondas a la entrada de Luanco. Los populares detallan que su idea es no cuestionar "ahora" los "seis meses de retraso" de la construcción, sino que remarcan que los trabajos perjudican a los vecinos del concejo, sobre todo a los habitantes de las parroquias de Heres y Bañugues "que están sufriendo la dejadez de la empresa, el Ayuntamiento y el Principado", indica Roberto Álvarez, miembro de la junta directiva del PP gozoniego.

El principal grupo de la oposición en el concejo ha emitido un comunicado en el que analiza las obras de unas rotondas anunciadas en junio de 2025. La primera es la más cercana a Luanco y comunicará los viales GO-1 y GO-2 y dará acceso al nuevo desarrollo urbanístico de la zona, previsto para el entorno del cuartel de la Guardia Civil. Estos dos viales, que conectan la capital con Bañugues y Moniello, respectivamente, no están conectados actualmente. Por su parte, la segunda glorieta se ubica en la intersección entre las vías GO-1, GO-2 y GO-7, permitiendo llegar a las instalaciones de Balbín.

"Nadie controla, nadie gestiona y lo que es más grave, nadie piensa en los demás y menos este Ayuntamiento de gestión caótica", señalan los populares, que no dudan en denunciar que el paso de vehículos por este entorno "se ha convertido en una auténtica gincana". "Muchos vecinos pasan hasta seis veces al día por esa zona y se encuentran con baches que no se pueden esquivar porque están estratégicamente situados para que los coches sufran lo más posible", señaló Álvarez, que remarcó además que durante los días de lluvia los coches se transforman en "almacenes de barro y así a diario y sin solución".

Ante esta situación de "caos", numerosos baches y "seis meses de retrasos" en la ejecución de los trabajos de construcción de las rotondas, los populares plantean la posibilidad de "reparar los baches las veces que sea necesario para molestar lo menos posible" al paso de vehículos "y de paso terminar la obra de una vez, que ya está bien" de trastornos a los vecinos de Gozón.

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Por ello, los populares de Gozón exigen al gobierno municipal, en manos del PSOE, que dé soluciones ante las críticas que rodean a esta actuación a la entrada de Luanco. "Acción, preocupación y actuar en beneficio y defensa de sus vecinos", demandan los populares al gobierno local.