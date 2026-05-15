Los Talleres Infantiles de Avilés abren inscripción el 18 de mayo para el verano 2026

El Ayuntamiento de Avilés abre el lunes 18 el plazo de inscripción para los Talleres Infantiles de Avilés (TIA) Verano 2026, una iniciativa diseñada para facilitar la conciliación laboral y familiar durante las vacaciones escolares de verano. El proceso de matriculación para el primer y segundo turno se llevará a cabo entre el 18 y el 29 de mayo. Como principal novedad, la inscripción presencial será exclusivamente en el Edificio Fuero, en la calle Fernando Morán, 26), afectando incluso a quienes ya tuvieran cita previa en el registro de la Casa Consistorial. De forma paralela, se mantiene la modalidad telemática a través de la sede electrónica municipal, dentro del apartado de Educación.

Para garantizar el acceso a la administración digital, los ciudadanos que necesiten apoyo técnico podrán acudir a los Telecentros municipales previa solicitud de cita. En cuanto a la oferta educativa, se han dispuesto un total de 1.340 plazas para todo el verano, distribuidas en once turnos semanales. Los dos primeros periodos se desarrollarán del 22 de junio al 3 de julio, ofertando 140 plazas por turno. Los talleres se impartirán en los colegios El Quirinal, Versalles, Villalegre y La Toba, siendo este último la gran incorporación de este año para dar respuesta a la demanda de las familias y AMPAS del barrio de Llaranes.

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El programa de la TIA ofrece un entorno seguro con personal cualificado en horario de mañanas, desde las 7.30 hasta las 15.30 horas, donde los menores realizarán diversas actividades culturales, deportivas y de ocio. Pueden optar a una plaza los alumnos de Infantil y Primaria que estén empadronados en Avilés, cuyos tutores trabajen en el municipio o que estén matriculados en centros avilesinos durante el curso actual. Respecto a los precios públicos, la matrícula por día se ha fijado en 9,60 euros sin comedor y 14,66 euros con servicio de comedor, existiendo un sistema de bonificaciones para familias que cumplan con los requisitos económicos establecidos en las bases.