El artista urbano Cano incluye Avilés en el "Anais tour", con concierto el 24 abril de 2027

Avilés vuelve a las quinielas de los grandes conciertos para 2027: el artista urbano madrileño Cano ha seleccionado la ciudad para su "Anais Tour 2027", con concierto en el pabellón de exposiciones de La Magdalena el 24 de abril del próximo año, como ha anunciado en sus redes sociales. El tour arrancará el viernes 2 de abril en el Roig Arena de Valencia y continuará por Bilbao, Barcelona, Avilés, Murcia, Sevilla, A Coruña, Málaga, Valladolid y Madrid. Las entradas estarán a la venta desde el próximo miércoles 20 de mayo a las 20.00 horas en canomusic.com, mitaquilla.com y puntos habituales.

Desde su irrupción en la música con apenas 17 años, Cano se ha convertido en uno de los nombres imprescindibles de la música urbana española gracias a una propuesta que fusiona flamenco, pop urbano y sonidos latinos contemporáneos. Con millones de oyentes mensuales, múltiples discos de platino y una comunidad de seguidores en constante crecimiento, el artista madrileño continúa consolidando una trayectoria marcada por su sonido, autenticidad y conexión con el público.

Un proyecto que gira en torno al amor, la evolución personal y el compromiso, y que inaugura una nueva etapa artística y vital para el artista, sin perder la esencia sonora que lo ha convertido en una de las voces más relevantes de la escena urbana nacional. Destacan los adelantos “Let It Go”, “Amor De Manicomio” y temas como “Olvidarnos De To’ :)” junto a Justin Quiles, uno de los que presentó recientemente en la listening party del álbum en el estadio Metropolitano; un evento pionero que reunió a numerosos invitados en uno de los recintos más emblemáticos del país.

'Anais' llega después de un año clave para el cantante madrileño David Cano Calleja. Su anterior gira, “Triana Tour”, se posicionó como la décima nacional más taquillera en España según datos de APM, superando los 73.000 tickets vendidos y culminando con dos noches consecutivas con entradas agotadas en el Movistar Arena de Madrid.