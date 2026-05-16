Avilés demuestra su fortaleza asociativa con la décima edición de su feria en Las Meanas

"Esto está a tope, mejor aquí que en Versalles, así viene más gente", señala María Menéndez, vecina que acaba de dar una vuelta por Las Meanas, escenario donde se celebra la Feria de Asociaciones de Avilés (FAVA) bajo una carpa este fin de semana. Menéndez busca a una amiga mientras un coro de Saint Nazaire actúa en el escenario principal. La música se entremezcla con el ambiente y los diferentes colectivos que aprovechan el espacio para visibilizar sus actividades y generar sinergias entre ellos para "mejorar la calidad de vida de las personas". Ese precisamente es el resumen que hace Mario Rodríguez, un asistente que lleva folletos de varios colectivos y que se plantea hacerse socio de Amiganza, la nueva entidad avilesina que agrupa a las personas mayores y que este año se estrena de forma oficial en la feria. "Las asociaciones que hay proponen actividades y hay otras que son para ayudar a personas, por ejemplo, las que tienen problemas de salud", añade Rodríguez respecto a la oferta del tejido asociativo local.

Por su parte, el concejal de Participación Ciudadana, Pelayo García, califica de "éxito" la actividad y demuestra, enfatiza, que la ciudad deja clara su labor frente al individualismo con "un movimiento asociativo fuerte" para lograr la transformación social y ofrecer oportunidades y recursos a la ciudadanía. Y es que la FAVA cumple este año su primera década de historia con más de cincuenta entidades activas que abarcan desde oenegés, colectivos vecinales, agrupaciones de teatro y festejos, hasta plataformas reivindicativas como la Plataforma en defensa de los servicios públicos o un innovador club de robótica. En el recinto también destacan propuestas de colectivos centrados en la cooperación, la lucha contra el racismo y la inserción laboral de la población gitana. Entre los participantes se encuentran Difac, Llar Trans, Cáritas, Valliniello Sound City, la Cofradía de la Sardina Arenque de Llaranes, Riquirraque, Pedro Menéndez y un numeroso grupo de asociaciones de familias que acompañan y asesoran ante patologías como el ictus, enfermedades renales o las adicciones, sin olvidar a colectivos históricos como las amas de casa Athenea, la Fundación Mujeres y el Rey Pelayo.

"Hay buen ambiente", afirma Cani Guardado, presidenta de Amiganza. "La feria cumple su objetivo, ya hablamos con unos jóvenes para organizar un encuentro intergeneracional", resume la presidenta del nuevo colectivo de personas mayores de la ciudad, mientras varios visitantes se hacen con los folletos informativos que han llevado al puesto. "Hay más gente que en años anteriores, quizá la ubicación ayuda para promocionar nuestras actividades", señala Carmen Menéndez, ataviada con un traje renacentista de la Asociación Pedro Menéndez y que también colabora activamente con el grupo de teatro Gato Negro.

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Asimismo, Carmen Rodríguez, presidenta de la asociación Anhipa que aúna a personas con TDAH y sus familias, valora el interés de la cita para dar visibilidad a las iniciativas sociales que se desarrollan en el municipio. "Este tipo de ferias nos permiten crear sinergias y ponernos en contacto con otras entidades", señala Rodríguez junto a la trabajadora social Carolina González, apuntando que "ya vinieron varias personas preguntándonos porque el TDAH también afecta a adultos, no solo a niños". En este mismo sentido, Rubén Herrero, miembro de Afesa (Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Asturias), destacó la idoneidad de la nueva ubicación de la FAVA. "Hay más espacio y el escenario está más alejado y eso es mejor", señaló, concluyendo que este encuentro celebrado en Las Meanas "es una oportunidad para conocer de primera mano a qué nos dedicamos todos", mientras un grupo de rock anima la mañana desde el escenario y los asistentes continúan informándose para formar parte del voluntariado y el asociacionismo en Avilés.