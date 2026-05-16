Barbón, jefe de Oftalmología en el San Agustín de Avilés: "En cuatro o cinco años, un médico que deja de aprender queda obsoleto"

Juan Jesús Barbón es el jefe de Oftalmología del Hospital Universitario San Agustín (HUSA), donde desembarcó hace treinta años. El servicio que lidera se caracteriza la innovación y los avances en cuanto a aparataje. Por ejemplo: el HUSA cuenta desde 2024 con el primer láser combinado YAG de la red sanitaria pública, que permite el tratamiento del glaucoma y limitar el uso de colirios. En la siguiente entrevista, Barbón radiografía el servicio, uno de los que registra, además, mayor demanda asistencial.

-¿Cómo ha cambiado el servicio de Oftalmología desde que llegó a Avilés en 1996?

-El cambio fundamental ha sido tecnológico. La incorporación de nuevas tecnologías ha permitido realizar cirugías mediante pequeñas incisiones, como ocurre con las cataratas o con la vitrectomía, que ya no requieren dar puntos al final de la intervención. La ayuda del aparataje hace que las operaciones sean mucho más rápidas y eficientes y, gracias a ello, hoy se pueden realizar muchas más cirugías por sesión de las que se hacían hace 30 años, cuando todavía se trabajaba con técnicas más antiguas.

-¿De cuántas cirugías estamos hablando actualmente?

-Se hacen unas 1.500 cirugías al año, o algo más, unas 1.700 si sumamos la actividad del quirófano local. La mayor parte corresponden a intervenciones de cataratas. Además, contamos con una importante actividad en subespecialidades como glaucoma, retina y cirugía de párpados.

-Ya suman pacientes de Jarrio, o de la gran área sanitaria I Occidente de la que es cabecera Avilés

-Sí, claro. Ahora realizamos toda la cirugía de retina y glaucoma de los pacientes que antes eran derivados al HUCA, a Oviedo, y que actualmente están referenciados aquí. También atendemos cirugía de párpados.

-La lista de espera es pregunta obligada. ¿Cómo se gestiona en Oftalmología?

-Hay que diferenciar entre la lista de espera quirúrgica y la lista de espera de consultas. La lista quirúrgica aparece cuando entran más pacientes en espera de los que el servicio puede asumir con su capacidad de intervención. En estos casos, el SESPA dispone de acuerdos con hospitales concertados para intentar que los pacientes no superen los seis meses de espera. Nuestro objetivo como responsables del servicio es intentar que la mayor parte de la actividad se realice en el propio hospital, potenciando especialmente los quirófanos de tarde.

-¿La actividad quirúrgica vespertina es ya una realidad habitual?

-Sí. Prácticamente todas las especialidades quirúrgicas disponen de actividad de tarde. Nosotros tenemos quirófanos para cirugía de cataratas y también para cirugía más compleja, como la de glaucoma o retina.

-¿Qué impacto tiene el envejecimiento de la población en el trabajo diario del servicio?

-Hace que todos estos pacientes que desarrollan enfermedades debidas a la edad se conviertan en pacientes crónicos. Quizá uno de nuestros mayores caballos de batalla, una de las enfermedades más prevalentes es la degeneración macular, degeneración macular asociada a la edad se llama. Es una patología en la que aparecen vasos anómalos en el ojo que destruyen la zona visual.

-¿Qué supone esta enfermedad en términos asistenciales?

-Es una enfermedad que se trata mediante inyecciones intraoculares que deben administrarse durante toda la vida del paciente, generalmente entre cuatro y seis veces al año. Actualmente estamos realizando unas 4.500 inyecciones anuales. Son pacientes que además requieren seguimiento continuo y revisiones periódicas para valorar la evolución del tratamiento. Hoy es una de las actividades más importantes del servicio.

-También mencionaba las listas de espera para consultas.

-Sí. El envejecimiento y la híper demanda de consultas por parte de la población en todas las especialidades influyen. Y, claro, esto hace que muchas veces no demos salida a todas las primeras consultas que se piden desde Atención Primaria. Pero tenemos un modelo mixto con el Hospital Fundación de Avilés, que atiende consultas relacionadas con agudeza visual, revisiones y cirugía de cataratas en determinados casos. Gracias a este modelo conseguimos liberar carga asistencial y mantener unas cifras muy buenas para primeras consultas. Ahora mismo estamos en unos 60 días.

Barbón, en su consulta de Oftalmología del Hospital Universitario San Agustín de Avilés. / Iyana Domínguez

-La telemedicina también tiene un papel importante en ese proceso. ¿Cómo funciona?

-La relación con Atención Primaria está muy consolidada gracias a un programa de telemedicina diseñado para la detección precoz de la retinopatía diabética, que es la afectación de la diabetes sobre el ojo.

-¿En qué consiste ese programa?

-En Atención Primaria se realiza una exploración oftalmológica básica a los pacientes diabéticos que no se siguen en el hospital porque tengan ya otra afectación importante. Disponemos de tres retinógrafos situados en distintos puntos del área sanitaria, en El Quirinal, en Raíces y en Las Vegas, y mediante ellos se revisa a estos pacientes cada uno o dos años. Existe además un equipo de enfermería especializada que realiza las pruebas. De esta manera se descubren o se disagnostican pacientes que empiezan a tener ya afectación ocual y se derivan desde el programa al hospital cuando empiezan a tener una afectactación moderada.

-¿Cuáles son las ventajas de la telemedicina?

-Es importante, porque hoy en día la afectación de la diabetes en el ojo tiene muy buen tratamiento y se acerca bastante a la curación, en lo que es la retinopatía, si el paciente se cuida aceptablemente. En el caso de la telemedicina el médico del centro de salud hace una primera lectura de la exploración y si hay alguna duda diagnóstica o ya se detecta patología se deriva telemáticamente la exploración para que nosotros la revisemos y decidamos si el paciente puede continuar en seguimiento en Primaria o necesita atención hospitalaria. Hay unos 6.000 pacientes que están en el programa de telemedicina.

-¿Cuál es ahora mismo el principal reto del servicio?

-Quizá el principal reto es la integración con el Hospital de Jarrio y el aumento de la cartera de servicios para asumir pacientes que necesitan una atención más especializada. A eso se añade un problema general que afecta a la sanidad, como es la falta de médicos, que dificulta disponer siempre de plantillas completas para responder a toda la demanda.

-¿Qué me dice de la Inteligencia Artificial en el ámbito sanitario?

-La inteligencia artificial es una ayuda muy importante para el médico en el manejo de la consulta, en el diagnóstico y en la toma de decisiones terapéuticas. Todavía no está implantada plenamente, pero es un escenario muy próximo y ya se está trabajando en ello.

-¿Qué otros avances creen que marcarán el futuro?

-Estaría bien una integración telemática con otros hospitales, lo que permitiría que un superespecialista pudiera resolverte o ayudarte en el tratamiento de casos complejos. Esto podría ser interesante. Al igual que la cirugía robótica, que podría hacerse a distancia, desde otro hospital. Ese trabajo telemático es otra de las perspectivas a un futuro próximo.

-Después de tres décadas en el hospital, ¿qué destacaría de la profesión médica?

-La medicina es una profesión sometida a una mejora continua de procesos y conocimientos. Obliga a un aprendizaje constante, a crear nuevas unidades y a modificar procedimientos. En cuanto uno se para y piensa que ya no necesita aprender más, en cuatro o cinco años está completamente obsoleto.