Un desvanecimiento alerta sobre la falta de ambulancia en el Aeropuerto de Asturias
Un vehículo de emergencias fue activado esta tarde al encontrarse mal una persona, aunque finalmente no fue necesaria su intervención
Una ambulancia fue activada en las últimas horas por el desvanecimiento de una persona en el Aeropuerto de Asturias, que actualmente, y desde hace algo más de un año, carece de servicio de ambulancias. La persona afectada estaba en la zona de llegadas. Finalmente no fue necesario su traslado a un centro sanitario, según ha trascendido. Pero desde el 30 de abril de 2025, cuando el Aeropuerto de Asturias se quedó sin ambulancia, se han producido más de 50 traslados, como informó este diario días atrás.
Un año después UGT tiene que seguir exigiendo que la ambulancia vuelva al aeródromo asturiana. "Ha pasado un año desde que Aena decidió prescindir del servicio. Desde que se tuvo conocimiento de esta medida, el Sindicato Profesional de Transporte Sanitario de UGT Servicios Públicos Asturias ha luchado para que vuelva este servicio esencial al Aeropuerto de Asturias. Hay que recordar que el Juzgado que el de lo Social número 1 de Avilés dio la razón a UGT y ordenó a Aena reponer la ambulancia de soporte vital básico en el Aeropuerto de Asturias, pero han hecho caso omiso a nuestra petición de responsabilidad y han recurrido la citada sentencia lo que significa seguir sin este importante servicio", subrayon desde el sindicato a finales de abril.
En UGT, anunciaron entonces que seguirán luchando por los 10 puestos de trabajo que conlleva la presencia de la ambulancia en el aeropuerto asturiano.
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