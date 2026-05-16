Entre ecuaciones y canastas, la avilesina Sara Lorca se gradúa con honores en Florida: "Mi futuro está en Estados Unidos, tengo la intención de quedarme"

Llegó a Estados Unidos hace 4 años y, ahora, es graduada magna cum laude por la Universidad de South Florida. La avilesina Sara Lorca siempre lo tuvo claro: estudiar en el país americano para poder compaginar los estudios con su deporte favorito, el baloncesto. Lo consiguió y tras todo su trabajo y empeño, "lo he conseguido a pesar de no conocer su sistema académico. Llegó como una recompensa a todo mi esfuerzo", asegura.

Nunca sintió la necesidad de tirar la toalla como consecuencia de la seguridad que tenía en alcanzar sus objetivos: "Vi cada día como una oportunidad nueva de seguir trabajando y estudiando". Llegó a Florida con la intención de estudiar Matemáticas y Física, que es lo que hubiese hecho en el caso de quedarse en España. Sin embargo, al llegar allí y ver la gran oferta académica, decidió cambiar. "Finalmente estudié Matemáticas y Econometría. Me dieron un certificado en Física para no perder las pocas clases que había tomado", explica.

Mudarse a un país tan lejano como Estados Unidos implica una gran adaptación en todos los niveles: "Los primeros meses fueron un gran choque cultural. Todo era en inglés, hasta mi compañera de clase. Pero al final, poco a poco, pude ir habituándome a la forma de vivir estadounidense".

Su día a día estaba más que completo. Por las mañanas asistía a dos o tres clases, de 9.30 a 15.30 horas algunas veces. Después era el turno de los entrenamientos alrededor de tres días a la semana, de 16.00 a 18.00 horas. Acababa el día trabajando de 18.00 a 22.00 horas. "Siempre me pusieron muchas facilidades, todo es muy flexible. Si necesitaba trabajar de mañanas, no había problema. Por eso no se me hizo muy complicado, pero llevaba mucho tiempo cuadrarlo todo en el día", admite.

Sara Lorca durante uno de los partidos de baloncesto. / LNE

En lugar de jugar en la liga universitaria, la NCA, ella decidió apuntarse a un club que se asemeja un poco más a lo que sería en España: "Los entrenamientos eran dos o tres días a la semana y después competíamos en torneos".

Sin embargo, un equipo de baloncesto en Estados Unidos tiene peculiaridades con respecto al español. "Allí no son solo clubes, sino organizaciones de estudiantes. Nosotros mismos tomamos cargos como presidente, vicepresidente o tesorero", detalla. En su segundo año, fue la tesorera. En el tercero, la vicepresidenta. Por último, en cuarto, fue la presidenta. Por lo tanto, jugar baloncesto fue mucho más allá de lo deportivo: "Es una responsabilidad añadida, pero me ha dado la oportunidad de tener experiencia en roles de liderazgo".

Su estancia en el país americano no ha acabado. "Creo que mi futuro está en Estados Unidos, tengo la intención de quedarme". Por ahora, de cara a los próximos años, hará un máster en Administración de Empresas con analítica de datos en la Universidad de Saint Leo, también en Florida. Allí le ofrecieron un puesto para seguir trabajando en el departamento de Deportes y en el de Operaciones Comerciales y Finanzas: "Así podré seguir compaginando mis intereses académicos con los deportivos, porque yo quería seguir con el deporte aunque fuese desde otra perspectiva".

Sara Lorca junto a dos de sus premios ganados a lo largo de su carrera. / LNE

Los cuatro años estudiando en la Universidad de South Florida dieron para mucho. Recibió cuatro premios de matemáticas por sus buenas notas, dos en 2024 y otros dos en 2025. También recibió el premio de supervisora del año en el trabajo en 2025, en el centro deportivo de la universidad.

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Muchos españoles que emigran sienten lo que es conocido como "nostalgia alimentaria". Sara Lorca lo que más echó de menos en los últimos años en Estados Unidos ha sido la comida. Su familia siempre ha estado presente y eso es una de las razones por las que alienta a todo el que se lo piense a vivir su sueño: "Aunque parezca intimidante o difícil al principio, es importante ir detrás de tus sueños y trabajar para cumplirlos. Nuestras familias nos apoyarán vayamos a donde vayamos y todo lo que sueñes, es posible".