Mariví Monteserín, Alcaldesa de Avilés: "La Nebrija nos puso en el mapa pero antes lo hizo nuestro ecosistema industrial"

Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés por el PSOE desde hace once años, se inició en la actividad municipal siendo todavía una adolescente. Tras su etapa como concejala (1983-1999), en las elecciones generales de marzo de 2004 fue elegida diputada por Asturias, revalidando mandato en las de marzo de 2008 y noviembre de 2011. En las Cortes generales, fue ponente del proyecto de Ley Orgánica de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Regresó a la esfera municipal para ser la candidata socialista en los comicios de mayo de 2015, cuando accedió a la Alcaldía, sustituyendo a la también socialista Pilar Varela. Fue reelegida alcaldesa en 2019 y en 2023. Sobre su futuro político, no despeja dudas, si bien reconoce que le gustaría inaugurar como regidora local la planta de Windar en las antiguas naves de Alcoa, prevista para el verano de 2027.

-Si tuviera que destacar un logro de este mandato, ¿con cuál se quedaría?

-El de tener un proyecto de ciudad que puede captar fondos europeos en concurrencia competitiva y haber logrado casi 33 millones para la ciudad. Ahora el reto es llegar hasta el último euro en los plazos, la mayoría de los alcaldes estamos pidiendo que lo amplíen un poquito para poder rematar en tiempo y forma algunas cosas. Ese dinero que se invierte en Avilés no sale de los impuestos de los avilesinos y se destina a hacer mejoras sustanciales en equipamientos públicos, en calles, en plazas, en zonas de bajas emisiones, en edificios públicos, que son todos aquellos que se construyeron entre 1900 y 1925, pues se les ha dado un repaso cien años después.

-¿Qué tiene de atractivo el centro de la ciudad que acumula ahora una mayoría de inversiones privadas?

-Era lo que tenía que ser después de haber invertido tanto tiempo en el plan director del casco histórico y en poner un poco en el escaparate a la ciudad. Y a eso también nos ha ayudado la Nebrija.

-¿La llegada de la Universidad es el sueño cumplido para Avilés?

-Sí, y teniendo en cuenta que soy una grandísima defensora de la universidad pública, pero en este caso viene a cubrir un hueco que, de otra forma, es prácticamente imposible. La necesidad de servicios de enfermería ocurre porque la población está envejecida y necesita más capacidad de atenciones desde el ámbito sanitario. Y después porque, durante un tiempo, estas carreras de Ciencias de la Salud, con las tasas de reposición un momento de jubilación muy alta, no se calculó la oferta como se debería. Todo eso ha hecho que crezca una demanda y que la universidad pública no sea capaz de abordarla, por lo tanto, estoy muy contenta de que venga una universidad como Nebrija, de mucho prestigio, y que nace del humanismo.

-¿Cuál ha sido la repercusión inmediata?

- Que se hayan fijado en Avilés nos ha puesto en un mapa, pero también nos puso en ese mapa todo nuestro sistema de innovación industrial y el hecho de ser una ciudad industrial. Y quienes vienen, nos dicen que Avilés se ha convertido en una ciudad súper interesante porque siendo industrial, ha cambiado su fisonomía a una industria absolutamente innovadora que apuesta en sectores con mucho futuro como las energías verdes o de las grandes piezas metalmecánicas. Al final, aquí viene mucho ingeniero, muchos tecnólogos, y tenemos más de 400 investigadores que han hecho publicidad positiva de nuestra ciudad, de nuestro sistema de innovación y de nuestro casco histórico.

Mariví Monteserín, en un momento de la entrevista con LA NUEVA ESPAÑA. / Mario Canteli

-¿Avilés está más de moda que nunca?

-Bueno, este trabajo forma parte de una tarea fundamental de los 11 últimos años, en el momento en que nació el parque científico y tecnológico, que ha hecho que seamos realmente muy atractivos.

-¿Es ahora una ciudad con más oportunidades para sus jóvenes?

-Yo creo que lo es España en general, no solo Avilés; en los últimos años la economía española ha hecho que se retenga talento y nosotros hemos sabido acompañar ese proceso positivo trabajando desde las líneas económicas que han funcionado en el país, que ha aprovechado el Principado de Asturias y que nosotros hemos aprovechado también.

-¿El futuro de ese ecosistema industrial innovador pasa por Baterías?

-Pasa por Baterías, pasa por Windar y la antigua Alcoa, pasa por que haya un nuevo horno float en Saint-Gobain, por implementar nuestra oferta energética y por el anillo energético necesario para digerir toda esa energía verde y transformarla al servicio de toda nuestra industria, la que hay hoy y la que tiene que crecer y la que tiene que venir, siempre dentro de esa idea de industria limpia, sostenible, innovadora y de apuesta por la I+D que se va a cerrar con la Manzana del Talento.

"La MICA no es un ámbito de decisión, esos están en otros sitios. Pero me parece necesario que haya un lugar donde toda esta transformación de nuestro ecosistema se comparta y se extienda"

-¿Cuál es el próximo avance en ese proyecto?

-La Manzana del Talento va a estar al servicio de todo este ecosistema innovador, creando espacios que generen con nuevos productos, nuevas empresas, esa será nuestra cantera de ideas al servicio de la sociedad. No tengo ninguna duda de que puede ser así, igual que no tuve ninguna duda cuando montamos La Curtidora de que ahí se iba a generar un ecosistema de emprendimiento que tanto necesitaba entonces Asturias. Hoy lo que necesitamos es un ecosistema de conocimiento conectado con las industrias que produzcan cosas nuevas y que se puedan desarrollar aquí.

-¿La Manzana del Talento puede ser La Curtidora del siglo XXI?

-Estoy segura que nos va a dar muchas alegrías como nos está dando La Curtidora.

-En el capítulo industrial, los sindicatos piden la convocatoria de la Mesa de la Industria de la Comarca (MICA) para analizar la situación del sector, ¿se une ?

-En su día el liderazgo de esa mesa lo asumió la Cámara de Comercio, por lo tanto, no soy la persona que tiene que liderar eso o que habíamos acordado que liderara eso. Estaría bien encontrar un lugar en el que se reflexione con el fondo y la tranquilidad necesarios sobre el diagnóstico de algunas cosas. Saint- Gobain tiene una pata en Castrillón y ahora Fertiberia en Corvera y lo que pase en Baterías nos afecta a toda la comarca, pero tendría que ser un espacio de diagnóstico y de reflexión tranquilo y sereno porque la MICA no es un ámbito de decisión, esos están en otros sitios. Pero me parece necesario que haya un lugar donde toda esta transformación de nuestro ecosistema se comparta y se extienda.

-Otro de los grandes agentes del cambio en Avilés es el puerto, que afronta su estrategia de expansión. ¿Sigue creyendo que el del Puerto es el mejor plan para los suelos de Baterías?

- Yo creo que el puerto y la ciudad es una sola cosa y han implementado su capacidad entendiéndose bien. Lo que afecta al puerto, le afecta a la ciudad y viceversa. Por lo tanto, está obligado a acertar en este plan estratégico. A mí me gusta aproximar las decisiones a nuestro territorio, porque si se toman lejos es más complicado. En esta ocasión estamos alineados ahí. Y cuanto más compactado esté el plan estratégico y más compartido esté, seguramente más posibilidades de desarrollo tendremos. Lo que ofrece Avilés en esa parte de ampliación del Puerto, en Baterías es mucho en términos competitivos.

-¿Están satisfechos desde el gobierno con el desarrollo del plan de Baterías en la parte que le corresponde a Sepides?

-Creo que Sepides tiene que entender que es un agente industrializador de los antiguos activos de Ensidesa, la empresa dio mucha prosperidad a la ciudad, pero también pagamos una deuda muy alta en términos medioambientales y económicos. Digamos que Ensidesa nos dio 20 años de desarrollo y 40 de recuperación. Y todavía no han pagado la deuda con nuestra ciudad. Por lo tanto, ahora Sepides está en el momento de contribuir y facilitar esa industrialización en Baterías, pero no en ganancias para Sepides, sino en beneficios para la comarca de Avilés.

-Y de la industria a los servicios, ¿qué necesita el comercio local?

-Pues lo mismo que el comercio mundial, regional, estatal: menos Amazon y más consumidores locales, y menos parques de los que en el fin de semana son refugios familiares que normalmente terminan con conflictos. Hace falta más un consumidor relajado en su ciudad con las cosas que ofrece la ciudad y menos franquicias que hacen iguales a todas partes y más comercio original. Nosotros tenemos una obligación y es hacer una ciudad bonita, amable, que atraiga un turismo. Y ya hemos conseguido que vengan 200.000 personas más. Ahora el comercio tiene que conquistar a ese posible consumidor.

"Animo al sector privado a construir en los sitios que ya están definidos, en nada tendrían una licencia para vivienda"

-¿Y cómo van a lograr convencer también para que más gente se venga a vivir a Avilés?

-Ahí hemos hecho un esfuerzo con los fondos europeos y tenemos 30 viviendas para jóvenes que al principio también crearon expectativas un poco negativas, pero ahora ya se ha visto que era un proyecto de emancipación para jóvenes y que se va a ampliar en la calle Pelayo y en Gutiérrez Herrero. Eso se suma al programa Avilés Alquila, que es un modelo que implica a las inmobiliarias en el desarrollo de una oferta más barata y adecuada a las necesidades de los ciudadanos. Y después está el proyecto del Principado de las 235 viviendas en La Grandiella. Ahora hay que animar a los privados.

Mariví Monteserín, en el salón de recepciones municipal. / Mario Canteli

-¿Cree que falta dinamismo en el sector privado?

-Los privados, que sé que se han levantado mal de la crisis de la construcción última, tienen en estos momentos algunos espacios fantásticos para desarrollar vivienda en La Grandiella, en Cervantes, y en otra serie de espacios. Y hay que animarles, porque hay propietarios que tienen oportunidades de hacer un trabajo que, además de social, les garantiza ingresos. Les animo a construir en los sitios que ya están definidos, en nada tendrían una licencia para construir vivienda y también residencias de mayores adecuadas a la demanda de hoy: residencias muy integradas en el entorno urbano, donde no aparcamos a los mayores, les facilitan la convivencia y la participación .

-La Sindicatura de Cuentas les ha señalado por no presentar en plazo las cuentas de 2024.

-Creo que la Sindicatura hace su trabajo, y no nos alarma. Son informes positivos con salvedades, y los vamos incorporando en la acción, a veces más tarde de lo que quisiéramos, otras veces hemos tenido muchos cambios en la administración local, no solo Avilés, en todos los sitios, que nos ha cambiado personal y no hemos respondido a tiempo a algunas cosas, pero nada me parece muy alarmante. Es más, creo que los distintos informes de la Sindicatura, tanto para el ayuntamiento como para el Niemeyer, lo que me dan es tranquilidad, porque no hay ninguna cosa preocupante, o que hemos hecho muy mal, sino todo lo contrario, nos dan pautas para mejorar, y lo que hay que hacer es aplicar esas recomendaciones.

«Pedimos a Adif una solución intermedia para las vías que haga más agradable la entrada a Avilés»

-En el contexto de Asturias, Oviedo avanza con paso firme para la capitalidad europea de la Cultura, en Gijón ya han entrado las máquinas para el gran centro de arte en Tabacalera ¿y Avilés, qué quiere ser de mayor ?

-Yo creo que Avilés tiene una línea propia de ciudad, que no tiene que mirarse ni en Gijón ni en Oviedo. Creo que Gijón y Oviedo se miran mucho por el rabillo del ojo a ver quién hace la cosa más grande. Tenemos que hacer cosas con capacidad de mantener y de digerir, porque somos una ciudad que va muy ajustada de números, no podemos despilfarrar nada, ni hacer macrocentros que luego no tengan vida o actividad o que no tengan capacidad de mantenimiento. Oviedo y Gijón tienen una biblioteca y un conservatorio sostenidos por otras administraciones y nosotros mantenemos lo nuestro, así que ellos se puede permitir algún lujo que nosotros no, pero tenemos un muy buen servicio cultural y deportivo, somos una ciudad de una cultura por encima de la media, y ahora tendremos un nuevo centro de arte que ha financiado íntegramente Europa, y que va a trabajar en red con instituciones museísticas y con coleccionistas para ofrecer exposiciones a nuestros ciudadanos, sobre todo, a nuestros escolares, para iniciarlos en el mundo de la creatividad, del arte, de la belleza y del disfrute intelectual.

-¿Cómo se encuentra de salud el acuerdo de gobierno con el que iniciaron este mandato?

-Unas cosas van muy bien, incluso superando objetivos, y otras más lentas porque la rapidez está reñida con la Administración y aunque estamos queriendo que la evaluación sea positiva y motivadora, hay algunas cosas que nos gustaría que fueran mejor, la verdad.

-¿Por ejemplo?

-Todo lo que tiene que ver con una empresa de servicios auxiliares que era una apuesta que teníamos y estamos rediseñando. Fue más lento de lo que realmente nos hubiera gustado, pero no significa que se haya parado.

-¿Llegan a este último año de mandato con los objetivos cumplidos por los gobiernos de España y de Asturias con Avilés?

-No, ya me gustaría. Ahí tenemos dos cuestiones, que es la Ronda y la barrera ferroviaria.

"Estamos analizando las asignaciones de cada administración para la eliminación de la barrera ferroviaria"

-¿En qué punto están ?

-La Ronda está en la fase de trabajos de campo dentro de la relación de estudio informativo para completar la caracterización de ese terreno, que es el paso previo e imprescindible para definir las alternativas planteadas. La previsión es finalizarlos en los próximos meses, según me cuentan el Ministerio y vamos hablando casi todos los meses para que se someta a información pública a lo largo de este año. Con ese paso de elefante, estamos. Elefante en el sentido de lento, no de largo, de lento.

-¿Y la eliminación de la barrera ferroviaria?

-Ahí está el Ministerio de Transición Ecológica finalizando la tramitación ambiental. Las administraciones implicadas estamos analizando el convenio que defina las próximas actuaciones y la asignación de financiación que correspondería a cada una para poder llevar a término la actuación. Y entre tanto y no, ver cómo se puede mejorar el espacio que va a estar afectado por eso porque realmente es un espacio que está muy deteriorado y le estamos pidiendo a Adif es que se moje.

-¿En qué sentido?

-En que la espera sea un poco más agradable haciendo alguna intervención intermedia, sobre todo en la zona de la estación, llegando ya. Ahí tendremos que ayudar un poco también.

-¿Y el resto de entradas a Avilés?

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-Esa intervención que le pedimos a Adif forma parte de las entradas a Avilés, y por carretera también. Nosotros ya vamos a asumir una acera para decir: mirad lo nuestro. Igual voy a poner letreros un día de estos para decir: ‘esta rotonda es mía, esta es del Principado, esta vía es de Adif y esto es de carreteras del Estado. Compare, lo mío está bien. Lo suyo deja mucho que desear’.