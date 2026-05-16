Set y partido para la tenista Paola Suárez en su visita al Marcelo Gago

Paola Suárez es una de las deportistas argentinas de renombre. Ya retirada de las pistas de tenis, da clases en el club Pro Tenis Oviedo y además es capitana de la Selección femenina de Argentina en tenis, con la que acudirá en los próximos días a la nueva edición de Roland Garros, en París. Hizo un hueco en su agenda para visitar al alumnado del colegio Marcelo Gago y compartir con los peques una mañana en la que les relató su vida profesional. Habló de deporte y sus valores como "disciplina, constancia, superación y entrega" y se detuvo en destacar que pese a su currículum deportivo siguió adelante con sus estudios: "Nunca dejé de estudiar. Terminé mis estudios hasta Bachiller", destacó la ganadora de una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 en dobles femeninos junto a Patricia Tarabini.

La charla comenzó primero con el alumnado de 5 años. Suárez relató a los pequeños su país de origen: Argentina. "Como Messi", señaló rápido Hugo Álvarez Mérida. Diego Menéndez dejó claro que a él le gustaba el tenis y Víctor Suero que conocía un jugador al que no le salía su nombre pero resultó ser, aparentemente, Rafa Nadal. La tenista argentina comenzó a entrenar a tenis, precisamente, a los cinco años. Admitió que su referente en el deporte era su compatriota Gabriela Sabatini, al tiempo que les explicaba a los pequeños que el deporte sirve para "divertirse y hacer amigos". Los peques asentían con la cabeza. Pablo Carlón quiso probarse la medalla de bronce antes de que la tenista les mostrara uno de sus trofeos, conseguido en Roland Garros.

Paola Suárez muestra a los pequeños uno de sus trofeos conseguido en Roland Garros. / I. G.

Paola Suárez está considerada una de las mejores tenistas de la historia y la mejor jugadora argentina de todos los tiempos en la modalidad de dobles, donde se posicionó como número uno ochenta y siete semanas consiguiendo 44 títulos en esta modalidad dentro del circuito WTA. Ganó cuatro veces en Roland Garros junto con la española Virginia Ruano, además de un Open de Australia, tres US Open y el WTA Tour Championships del 2003, además de convertirse tres veces en finalista de Wimbledon.

Ante las dudas del alumnado de 5 años, Paola Suárez aclaró que se retiró de las pistas con 28 años tras una lesión de cadera. Ahora tiene 49. Eso sí, ha seguido vinculada al deporte de sus amores desde entonces. Actualmente es entrenadora en el club Pro Tenis de Oviedo junto a Carlos Alcaraz, que también acudió a la visita al Marcelo Gago como oyente. "Todo lo que aprendí de pequeña lo estoy trasmitiendo a los niños del club y como capitana de la Selección Argentina Femenina", destacó la tenista que lo pasó a lo grande con los pequeños. Le dio tiempo a hablar de alimentación y destacar la importancia de la fruta y la verdura y que su comida favorita es el huevo revuelto con aguacate sin olvidar la pasta, arándanos y la piña. Todo, antes del aperitivo de media mañana de los pequeños.

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Tras la charla con los de la clase de 5 años en la que le contaron que algunos jugaban al fútbol y otros deportes, Suárez visitó al alumnado de Tercero de Primaria. "¿Para qué es bueno el deporte?", preguntó la extenista. "Para tener buena salud, para tener resistencia, elasticidad,...", respondieron desde sus asientos los pequeños. La mujer que llegó a obtener la novena posición en el ránking mundial de tenis individual y semifinalista en Roland Garros de 2004 aprovechó su conversación con el alumnado de Tercero para preguntarles por sus sueños deportivos. Algunos hablaron de llegar a ganar un mundial de judo y otros se centraron en conseguir trofeos. La deportista y docente por un día Paola Suárez dejó encantados a los pequeños del Marcelo Gago que aprendieron un poco más de tenis y también de los valores asociados al deporte. Set y partido en el Marcelo Gago.