Avilés acusa una desconexión hacia el exterior: los vecinos exigen mejoras en los accesos a la ciudad

La variante, la rotonda del puente Azud, el cruce de la arteria del puerto, la avenida de Lugo, Valliniello y el entorno de Buenavista son algunas de las principales salidas y entradas de la ciudad de Avilés. Los conductores urgen soluciones ante un problema que no es nuevo y que trae consigo malestar entre los vecinos de los barrios más próximos a esos entornos por el estado que presentan los viales así como la inseguridad que representa para los peatones. La Carriona, Valliniello y Jardín de Cantos son quizá los barrios que más sufren el estado de los viales que les comunican con el centro del tercer municipio en población en Asturias. Ya en 2024, el Ayuntamiento elaboró un informe sobre las deficiencias en mantenimiento e iluminación de las carreteras del Estado y del Principado para solicitar su subsanación.

Una plataforma vecinal inició a primeros de año una recogida de firmas con destino al Ministerio de Transportes con el objetivo de mejorar la seguridad vial de una de las principales carreteras de acceso a la ciudad, la Variante, que une Avilés con Castrillón. El principal objetivo de esa plataforma es la demanda de iluminación que convierte a esos diez kilómetros de trazado en "un peligro" para la conducción nocturna.

La seguridad vial es una de las principales reclamaciones de las entidades vecinales del municipio. "En nuestro barrio las comunicaciones son muy deficientes", señala Alberto Velasco, presidente de la asociación vecinal de Valliniello, sobre todo, precisa, en lo que tiene que ver con su unión con el resto del municipio avilesino. La entidad vecinal que representa Velasco entiende que las opciones de ir al centro de Avilés a bici o a pie "es muy peligrosa" dado el intenso tráfico, pero no solo eso, como en la Variante, la demanda pasa también por mejorar la iluminación "dadas las carencias que existen en bastantes tramos del recorrido" sin olvidar además la "ausencia de aceras". Y es que, explican, los vecinos de Valliniello llevan años reclamando mejores comunicaciones con el resto del concejo resumidas en más iluminación, aceras y viales para peatones.

La avenida de Lugo y Los Telares presentan un sinfín de baches. La carretera es titularidad estatal y diariamente soporta miles de vehículos a los que hay que sumar un alto número de camiones y otros vehículos de gran tonelaje. Los vecinos del barrio de Jardín de Cantos defienden que actualmente existe "un tira y afloja entre el Ministerio y el Ayuntamiento de Avilés". "Es lógica la petición del Ayuntamiento, que se haga una reforma integral antes de traspasarla a nivel municipal", defiende Sergio Sanzo que es el presidente vecinal de Jardín de Cantos. Aun así, confían en una pronta reparación de este transitado vial que une Avilés con Castrillón.

La Carriona es otra de las salidas y entradas a Avilés por Buenavista. Conecta con la autovía del Cantábrico y con la carretera a Grado. Los vecinos son conscientes de que la carretera nacional que "parte el barrio en dos" necesita una intervención urgente "debido a su estado y su inseguridad" sobre todo en el tramo en dirección a la carretera de Grado donde las aceras son inexistentes. Francisco Mora, portavoz de la entidad vecinal del barrio, denuncia también que los vecinos de La Carriona sufren los atascos del centro comercial El Corte Inglés. "Sigue siendo incomprensible que tenga preferencia la carretera nacional sobre los vehículos que bajan hacia Avilés y circulan por dicha carretera", señaló el portavoz vecinal, que confía en que los fondos europeos sirvan para dar solución a la glorieta de Buenavista "que lleva siendo provisional desde hace décadas".

En aquel informe de 2024, el Ayuntamiento planteaba al Estado la necesidad de renovar las aceras y construir una canalización subterránea para el alumbrado, además de un nuevo asfaltado ante el deterioro del actual en la avenida de Lugo. En el Parque Empresarial, el Consistorio ya proponía al Principado construir la canalización subterránea para el alumbrado, instalar nuevos puntos de luz en mediana en el tramo del Puente Azud, entre otras medidas que pasan por sumar puntos de luz en la rotonda de acceso al Centro Niemeyer y a la glorieta de La Palmera. Sobre la Variante, Avilés solicitaba entonces alumbrado en los accesos desde el enlace de Buenavista y el de Los Canapés. Pero tiempo atrás, hace ahora 16 años, el Ayuntamiento ya hablaba de un estudio de alternativas para la reurbanización, mejora e integración de los principales accesos de la ciudad. Se refería, entre otros, a la rehabilitación de las entradas a la ciudad por la vieja carretera de Gijón (calle Marqués de Suances y avenida de Gijón) y a la nacional 632 desde el parque del Muelle hasta el municipio de Castrillón. Ya por aquel entonces, el concejal de Urbanismo, Alfredo Iñarrea, advertía que ese plan se alargaría durante "bastantes años" y las obras tendrían "un coste multimillonario". Continúan esperando.

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El único paso llegó de la parte municipal. Recientemente, el Ayuntamiento de Avilés ha encargado la redacción del proyecto de estabilización y reposición de un tramo de acera en la AS-19, la carretera vieja a Gijón de titularidad autonómica que conecta la ciudad con Carreño y Corvera. La actuación se centrará en el tramo comprendido entre el Cruce de Llaranes y el enlace con la N-633, conocida como arteria del Puerto.