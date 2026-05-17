Avilés se vuelca con el Sáhara: "Hemos vendido más dorsales que nunca"
La pista de atletismo del Quirinal acogió la cuarta edición de la carrera para recaudar fondos para el pueblo saharaui
N. Menéndez
Niños, padres, abuelos... Las gradas de la pista de atletismo del Quirinal se llenaron durante este domingo para una competición muy especial. Por un día, los campeonatos y las pruebas quedaron apartados, pero por una buena causa. Avilés acogió la cuarta edición de la Carrera por el Sáhara, una cita que volvió a registrar una asistencia de récord gracias a que la lluvia, que amenazó durante los primeros compases, respetó la prueba. “Hemos vendido más dorsales que nunca”, asegura Celia Cueto, miembro de la organización, cuyo deseo era claro. “Antes de empezar ya habíamos recaudado dos mil euros. El objetivo es superar la cifra del año pasado, cuando rozamos los cuatro mil euros. Parece que lo vamos a conseguir”, señaló.
“El Sáhara es importantísimo. Parece que es algo que está perdido y olvidado, pero llevan cincuenta años en campamentos de refugiados. No hay derecho a lo que están haciendo los diferentes gobiernos españoles con el pueblo saharaui”, apuntó Belén Cueva, tesorera y coordinadora de Vacaciones en Paz, una de las asociaciones a las que irán destinados los fondos recaudados. “Todo esto es para sacar a los niños de allí en verano, porque es un infierno. Se llega a los 58 grados. Buscamos familias de acogida para ello y todo el apoyo que se pueda lograr es bienvenido”, subrayó.
Avilés corre por el pueblo saharaui
Las gradas se llenaron, desde los primeros compases, de niños que unían las ganas de correr con su afán por ser solidarios. “Es importante concienciarse de que no todos tenemos los mismos privilegios y poder ayudar a los demás. En mi casa se habla mucho de ello y a mí me presta participar en eventos así”, afirma Sara Gutiérrez, una de las asistentes a la cita. Cecilia Arbesú, una de las pequeñas ayudantes de la organización, tiene el mismo espíritu de solidaridad. “Yo no voy a correr, pero siempre ayudo a vender los dorsales y a colocárselos a los niños. Me parece muy divertido poder colaborar de esta manera, los hábitos solidarios están muy bien”, sentenció.
La carrera se divide en siete categorías y cada una de ellas tiene un horario distinto de salida. Están clasificadas por edades, siendo chupetines la primera de ellas, de 0 a 3 años; infantil, de 3 a 6 años; 1.º y 2.º de Primaria; 3.º y 4.º de Primaria; 5.º y 6.º de Primaria; de 1.º a 4.º de la ESO, y, la última, absoluta, a partir de 1.º de Bachillerato. La actividad se enmarca dentro del hermanamiento escolar que 15 centros educativos avilesinos tienen con los colegios de los campamentos saharauis. Más allá de los departamentos municipales implicados y todos los centros hermanados, colaboran de forma voluntaria la Atlética Avilesina, la Cruz Roja de Avilés, el grupo Scout Caph, Aguas de Avilés y el taller de teatro del Servicio de Juventud municipal.
Una carrera con siete categorías
En la carrera de 2025 se repartieron 1.123 dorsales, con una recaudación total de 3.968,32 euros. El dinero fue repartido de manera equitativa entre todos los centros saharauis hermanados y se dedicó a cubrir sus necesidades, como contenedores de agua, material informático y escolar o la rehabilitación de los colegios.
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