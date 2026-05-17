Un menor, en la UCI tras ser atropellado mientras andaba en bicicleta por Avilés
La conductora del vehículo dio negativo en pruebas de alcohol y drogas
N. M.
Trágico suceso en las calles avilesinas. Un menor de edad se encuentra ingresado en la UCI pediátrica del HUCA tras sufrir un grave atropello en la calle Núñez de Balboa, en el barrio de La Luz, en Avilés. El joven se encontraba cruzando por un paso de peatones en el momento de los hechos. Al lugar tuvieron que acudir, además de agentes de la Policía Local, una UVI móvil cuyos sanitarios, ante la gravedad de lo sucedido, decidieron derivar al afectado al hospital ovetense.
La conductora del vehículo dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas.
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