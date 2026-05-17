Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Un menor, en la UCI tras ser atropellado mientras andaba en bicicleta por Avilés

La conductora del vehículo dio negativo en pruebas de alcohol y drogas

Calle Núñez de Balboa, lugar donde ocurrieron los hechos

Calle Núñez de Balboa, lugar donde ocurrieron los hechos / Mara Villamuza

N. M.

Trágico suceso en las calles avilesinas. Un menor de edad se encuentra ingresado en la UCI pediátrica del HUCA tras sufrir un grave atropello en la calle Núñez de Balboa, en el barrio de La Luz, en Avilés. El joven se encontraba cruzando por un paso de peatones en el momento de los hechos. Al lugar tuvieron que acudir, además de agentes de la Policía Local, una UVI móvil cuyos sanitarios, ante la gravedad de lo sucedido, decidieron derivar al afectado al hospital ovetense.

La conductora del vehículo dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Comienza el derribo de los silos de alúmina de la antigua Alcoa que dará paso a la nueva fábrica de Windar
  2. María Valdavida, maestra (64 años) sufrió un tromboembolismo masivo tras la vacuna del covid: “No pido culpables, solo dejar de ser invisible”
  3. La conexión con Asturias de David Mesonero, alineado con la alternativa a presidir el Real Madrid
  4. Alerta por robos en pisos en Avilés: la técnica del polvo blanco y las marcas de las que se advierte a los vecino del centro
  5. Una famosa cadena de hamburgueserías abre un puesto en la Plaza de Avilés: de momento solo ofrece servicio a domicilio
  6. Nuevo supermercado en Avilés: Carrefour Express abrirá un local el 22 de mayo en pleno centro de la ciudad
  7. José Ángel Álvarez, gozoniego de 63 años con una enfermedad rara que hace que su cuerpo 'encoja' sin parar: “La vida nos deja sin potencia, pero no sin apetencia”
  8. Alquileres un 25 por ciento más baratos en Avilés: la propuesta municipal (que funciona) para combatir el precio de la vivienda

Un menor, en la UCI tras ser atropellado mientras andaba en bicicleta por Avilés

Un menor, en la UCI tras ser atropellado mientras andaba en bicicleta por Avilés

Avilés se vuelca con el Sáhara: "Hemos vendido más dorsales que nunca"

Avilés se vuelca con el Sáhara: "Hemos vendido más dorsales que nunca"

Piedras Blancas vibra con el desfile de carrozas y xarrés de San Isidro: "Esto es una experiencia que perdura para siempre"

Piedras Blancas vibra con el desfile de carrozas y xarrés de San Isidro: "Esto es una experiencia que perdura para siempre"

Juan Jesús Barbón, oftalmólogo: "Una de las enfermedades más prevalentes entre la gente mayor es la degeneración muscular del ojo, aparecen vasos anómalos que destruyen la zona visual"

Juan Jesús Barbón, oftalmólogo: "Una de las enfermedades más prevalentes entre la gente mayor es la degeneración muscular del ojo, aparecen vasos anómalos que destruyen la zona visual"

EN IMÁGENES: Castrillón se vuelca con la cabalgata de carrozas y xarrés

La ciencia asturiana sale de los laboratorios y toma La Magdalena en Avilés

La ciencia asturiana sale de los laboratorios y toma La Magdalena en Avilés

Scarlet Rivera, violinista de Dylan en los setenta: "Después de cincuenta años en la música ya no soy tan antisocial y disfruto más comunicándome con la gente”.

Scarlet Rivera, violinista de Dylan en los setenta: "Después de cincuenta años en la música ya no soy tan antisocial y disfruto más comunicándome con la gente”.

Cada vez aguantamos menos

Tracking Pixel Contents