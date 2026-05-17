“¡Ha nacido Agustín!”: la historia del primer bebé nacido en el HUSA de Avilés

El 21 de enero de 1976 no nació un niño cualquiera en el Hospital Universitario San Agustín (HUSA). Nació el primero. Agustín.

Aunque, en realidad, no iba a llamarse así.

Su madre salía de cuentas a finales de diciembre, pero el bebé decidió hacerse de rogar. Cuando por fin llegaron las contracciones, la familia acudió al Hospital de Caridad. Allí les dijeron que tenían que ir a la nueva residencia sanitaria. Sin tiempo que perder, cogieron un taxi.

La escena podría ser de película. La madre, a punto de dar a luz; el padre, completamente nervioso; y el taxista, temiendo que el niño naciera en el asiento trasero. “Ni siquiera le pagaron”, recuerda ahora Agustín Blanco Morales entre risas. El conductor los hizo bajar a toda prisa y días después volvieron para abonarle la carrera.

La madre dio a luz tal y como iba vestida, con ropa de calle. Mientras tanto, en los pasillos del hospital empezó la revolución.

—“¡Ha nacido Agustín!”

Las enfermeras lo repetían emocionadas de un lado a otro. Y el padre, desconcertado, solo pensaba:

—“¿Quién será Agustín?”

Porque el niño iba a llamarse Carlos Alberto. De hecho, hoy sigue conservando el Carlos, pero de segundo: Agustín Carlos. Su padre se había reservado el derecho de elegir el nombre del hijo (el de su hermana lo habían elegido madre y suegra), pero la historia tenía otros planes. Entre el revuelo del primer nacimiento del HUSA y el entusiasmo general, el recién nacido terminó siendo Agustín.

Agustín Blanco en la actualidad. / Agustín Blanco

Mientras otros celebraban el parto de “Agustín”, el padre seguía esperando noticias de su hijo sin saber que hablaban del mismo bebé.

Agustín Morales quedó registrado como el primer niño nacido en el HUSA y Mónica Rodríguez Cañete como la primera niña. Sus madres compartieron habitación y las familias fueron agasajadas con regalos y recuerdos. En el caso de Agustín: una esclava, una medalla de Covadonga, un sello y hasta una cuenta bancaria con 5.000 pesetas. Más aún el padre de Agustín fue el doctor José Manuel Fanjul, que asistió el parto y entonces era también director de la residencia avilesina.

Casi 50 años después, Agustín sigue llevando aquella anécdota con orgullo. Aunque reconoce que nadie lo disfrutó más que su madre.

“Ella decía siempre: ‘Soy Mari, la número uno’”, recuerda de su progenitora, María Concepción Morales. Y lo presentaba como “el primero que nació en la residencia”, casi con rango nobiliario. Para el propio Blanco Morales es "un orgullo y un privilegio" haber nacido el primero en el HUSA de Avilés.

Todo por aquel grito que revolucionó un hospital entero: “¡Ha nacido Agustín!”.