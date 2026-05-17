El Puerto de Avilés detecta una limitación severa de suelo, con solo 12 hectáreas disponibles para crecer de inmediato

La falta de espacios hacia los que expandirse representa en este momento , y para la próxima década, uno de los factores críticos del Puerto de Avilés para ver cumplidas sus expectativas de desarrollo. El plan estratégico 2030-2040 que dará a conocer esta semana la Autoridad Portuaria en un acto en el que intervendrá el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, recoge precisamente que existen limitaciones severas de suelo, con solo 12,4 hectáreas disponibles en el corto plazo. Como pilares para esta etapa, el Puerto avilesino se ha marcado un crecimiento sostenible, el desarrollo y cohesión territorial, además de servicios más eficientes y seguros, pero no puede avanzar en el primero de esos objetivos sin explorar la idoneidad de la incorporación de nuevos suelos.

El documento que marca las líneas de actuación para los próximos años y que busca reforzar el papel del Puerto como motor económico de la zona analiza en detalle las posibilidades de los suelos de Baterías, recordando que ya entre las propuestas de acción del plan de expansión de 2022 se hacía énfasis en sus opciones para usos portuarios. Ahora, en el análisis de oportunidades para la próxima década se define esa parcela de la antigua coquería como la principal opción real de ampliación a medio plazo para cumplir con las expectativas de crecimiento del Puerto de Avilés.

Del análisis desarrollado para formular la estrategia hasta 2040 en los muelles locales en base a sus fortalezas actuales se especifica que la propia configuración de un puerto de ría supone ya uno de los primeros condicionantes, al presentar restricciones de calado, pero también en cuanto a la longitud de los muelles y el suelo disponible.

Por ello, la liberación de espacios próximos como los terrenos de Baterías se considera una oportunidad crítica para captar nuevas actividades y resolver la escasez de terrenos portuarios disponibles en este momento.

No obstante, se ve como una debilidad la limitada capacidad de liderazgo de la Autoridad Portuaria en la gestión de ese suelo, en el sentido de que aún no es propietaria. Para salvar ese obstáculo, recientemente presentaron una manifestación de interés para hacerse con ese ámbito en el marco del proceso abierto por la entidad pública estatal Sepides, que es la actual propietaria de las 33 hectáreas de Baterías.

Tendencias de tráficos

El análisis de tendencias y escenarios futuros en cuanto a los tráficos señalan que podría situarse en la horquilla entre 4,4 y 5,7 millones de toneladas en 2030, llegando a estar entre 5,2 y 6,9 millones de toneladas en 2040. El pasado ejercicio, el Puerto movió 4,69 millones de toneladas, obteniendo un valor récord en las mercancías que pasaron por sus muelles: 3.400 millones de euros. Entre las oportunidades a futuro para continuar mejorando esas cifras se identifican perspectivas de crecimiento en los sectores de cereales, abonos, piensos, forrajes y materiales de construcción, además de los nuevos combustibles y la eólica marina, ya muy presente en los muelles locales.

Para una óptima evolución, los responsables del trabajo que fija las bases para la próxima década en los muelles avilesinos aconsejan una diversificación de tráficos, la mejora de la conectividad y la capacidad de atracción de nuevos operadores, además de lograr nuevos asentamientos logísticos-industriales. En este último punto se alude a la relevancia de seguir favoreciendo el desarrollo de procesos industriales. Y se especifica que se logra poniendo los terrenos necesarios a disposición de las empresas para que su logística marítima se pueda seguir desarrollando. Por ello, uno de los objetivos operativos para el período 2030-2040 pasa por la incorporación del terreno de Baterías a la actividad portuaria y la puesta en marcha de un plan de acción para esos suelos.

En el ámbito de las infraestructuras portuarias, los autores del plan estratégico también orientan hacia la reordenación de espacios en la margen izquierda, así como la optimización del ámbito afectado por la catenaria que cruza en la margen derecha y el estudio de nuevos itinerarios en ese ámbito atendiendo a los condicionantes actuales. Una de las soluciones que se barajan es la incorporación de un tercer carril desde el parque empresarial a los muelles de Valliniello.