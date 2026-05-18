Avilés abre su historia al público en el Día Internacional de los Museos: "Damos a conocer nuestra colección y nuestra villa"

No fue un lunes normal para el Museo de Historia Urbana de Avilés. El primer día de la semana es el único en el que cierran, pero con motivo del Día Internacional de los Museos, este18 de mayo "intentamos buscar algún tipo de actividad que dé más a conocer nuestra colección y nuestra ciudad". El encargado de la visita de la mañana fue el propio responsable del espacio, Víctor Tirador. "Esta actividad la hicimos el año pasado y tuvo muy buena acogida, al igual que este, que hemos llenado todas las plazas", afirma.

Poder contar con este tipo de iniciativas para trasladar el pasado de la villa a los avilesinos es muy importante: "Muchos vecinos de Avilés no han visitado nunca el museo o no conocen la historia del lugar que les vio crecer. De esta manera, les podemos explicar cómo su ciudad fue evolucionando en importancia durante la Edad Media y como ha sido uno de los puertos más importantes del norte de España".

El director del museo, Víctor Tirado, durante un momento del recorrido con los visitantes. / Mara Villamuza

Mónica García es avilesina y encontró en esta visita guiada "la oportunidad de que nos expliquen mejor la historia de nuestra ciudad". La gran mayoría de los visitantes eran avilesinos, que acudieron a esta cita especial para que "nos lo expliquen todo mejor, incluso las cosas que igual ya sabemos por encima". Visitar el Museo de Historia Urbana de Avilés se hace más ameno de esta manera: "Es mucho más interesante que nos cuenten las cosas a medida que vamos viendo todo, así sabemos más de dónde venimos".

Otras personas como Paquita Rodríguez asistieron porque le gustan mucho los museos: "voy a todas las visitas guiadas que puedo y más". Son iniciativas que, a su juicio, escasean: "En Avilés solo hay algunas, por eso deberían plantearse hacer muchas más". Sin embargo, Benedicto González, que llegaba desde Valladolid yse ha mudado a Avilés recientemente, encuentra mucha oferta cultural de este tipo en la ciudad: "Desde que llegué he hecho la ruta del Camino de Santiago, por ejemplo, y veo que hay bastante actividad, sobre todo para los que venimos de fuera".

Su objetivo es conocer la ciudad en la que va a vivir los próximos 20 años de su vida. "Es estupendo que desde los museos se molesten en enseñar la ciudad y su historia a los visitantes de esta manera", asegura. Y aunque "ya había venido antes, es mucho mejor venir con una visita guiada para que me lo expliquen mejor y enterarme más".

Visitantes en la primera etapa del recorrido. / Mara Villamuza

La visita guiada de la mañana comenzó por el Museo de la Historia Urbana de Avilés, pero también incluyó un recorrido por el Palacio de Valdecarzana al finalizar el recorrido principal. Allí, Víctor Tirador llevó a los visitantes por la exposición "Lo que queda de entonces", del Muséu del Pueblu d'Asturies. Allí, la archivera del Archivo Municipal de la ciudad, Olaya López, les enseñó algunos documentos del románico.

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Por la tarde estaba programada la visita fue en asturiano, de la mano de Denis Soria, conocido como "El Pruvianu". Dentro de la programación también se incluía la presentación del libro "El Hada en el Paraíso. Una historia popular de la electricidad en Asturias (1879-1936)", de Daniel Pérez Zapico: "Una actividad que casa muy bien con el lema de este año, 'Museos uniendo un mundo dividido', pues trata la electricidad como símbolo de unidad de Asturias con el resto del país".