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Avilés protege su arbolado con endoterapia y control biológico frente al pulgón en 67 tilos de la ciudad: " Si hubiera un ecosistema más equilibrado, no sería necesario"

La empresa Terapia Verde es la encargada de aplicar tratamientos preventivos y hacer control de hormigas evitando el uso de productos perjudiciales para la ciudadanía y el entorno

Dos trabajadores de Terapia Verde inyectando el tratamiento a uno de los árboles del parque del Muelle.

Dos trabajadores de Terapia Verde inyectando el tratamiento a uno de los árboles del parque del Muelle. / M. O.

Marta Ortiz

Avilés

"Es una terapia preventiva, sin fumigar ni espolvorear ningún producto que sea dañino para la gente y los animales, y que hacemos año tras año". Desde 2024, el Ayuntamiento de Avilés cuenta con la empresa Terapia Verde para poner en tratamiento a 67 árboles de la ciudad y evitar que se vean afectados por pulgón. Más concretamente, son los 67 tilos están ubicados en el parque del Muelle, en la plaza de La Exposición y las calles Pelayo y Fuero.

Y aunque es "imposible" liquidar del todo la plaga, "la atacamos con endoterapia, que es una inyección de la materia directamente en el árbol para reducir la cantidad de pulgón", explica el responsable de la empresa, Alberto Costa. De hecho, "si se pretendiera acabar con todos ellos, acabaría siendo perjudicial", apunta. Pero su tarea no solo acaba ahí, sino que también se hacen cargo de las hormigas: "Ellas son como los granjeros del pulgón, los que los diseminan por todo el árbol".

"Para evitar que se distribuyan por todas las ramas y hojas, utilizamos tierra diatomeas en la base, que actúa como micro cuchillas para evitar que pasen las hormigas", detalla. Se trata de un agente biológico que se usa a menudo en los huertos. Ellos trabajan a principios de primavera y de otoño, pues "cuando hace mucho calor o mucho frío, no hay plagas", explica Costa. Primero se inocua el tratamiento y después, alrededor de septiembre u octubre, se hace un análisis de residuos en hoja.

El "problema del Ayuntamiento" con el pulgón es el hongo que se crea después de que chupe la savia de los árboles: "Estos insectos segregan la melaza, una especie de líquido pegajoso que se queda en las hojas. Después la ataca la fumalgina, lo que hace que cuando llueve, el suelo y todo lo que esté debajo se queda negro y también pringoso, aunque cuando llueve también resbala y acaba siendo un incordio a nivel municipal".

Alberto Costa hace hincapié en que verse en la necesidad de hacer estas terapias es "porque nosotros atacamos cosas y nos metemos en todo, lo que hace que desestabilicemos todo el ecosistema. Por eso, echa de menos algunos tipos de fauna: "¿Se ve algún gorrión por el parque del Muelle? No. Si hubiera más pájaros, esta terapia no sería necesaria. Si hubiera un ecosistema más equilibrado, en general".

Plan director del arbolado

Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan director del arbolado, y "se hace en aquellos puntos en los que se ven más afectados tanto el pavimento como el mobiliario urbano", explica el concejal de Servicios Urbanos, Pelayo García. "Estos cuidados vienen con el objetivo de seguir unas directrices que van en sintonía con la Agenda Uurbana. Somos una ciudad sostenible y, por eso, aplicamos técnicas de cuidado sostenible de nuestra masa verde", explica.

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De esta manera, buscan "combinar sostenibilidad y cuidado del arbolado a la vez que se minimizan las afecciones a la ciudadanía". Asimismo, desde el Ayuntamiento de Avilés están trabajado para escoger distintas especies que se adapten mejor a cada entorno urbano: "El objetivo es que se desarrollen bien y encajen con el espacio, como hemos hecho recientemente en la avenida de Alemania", concluye el edil.

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