El Centro Niemeyer avanza en la apertura de su parking con la licitación de los equipos de control

El parking subterráneo del Centro Niemeyer está un paso más cerca de comenzar a funcionar. Ruasa ha abierto el proceso de licitación del contrato para el suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de los equipos de control del aparcamiento público del Centro Cultural Niemeyer, tras la aprobación de los pliegos y del presupuesto por parte de su Consejo de administración.

El contrato cuenta con un presupuesto máximo de licitación de 134.826,73 euros más IVA y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 29 de mayo. El procedimiento será abierto simplificado, por lo que se prevé que la adjudicación pueda resolverse durante el mes de junio.

Los pliegos establecen un plazo máximo de dos meses desde la adjudicación para que la instalación esté operativa, aunque se valorará especialmente la capacidad de las empresas licitadoras para reducir ese tiempo de ejecución con el objetivo de poner el aparcamiento en funcionamiento lo antes posible.

En las próximas semanas, el Consejo de administración volverá a reunirse para determinar la propuesta de tarifas. El objetivo será ofrecer precios orientados a captar demanda tanto de quienes acuden al Centro Cultural Niemeyer como de usuarios que necesiten una alternativa de aparcamiento durante el horario laboral y comercial.

El contrato incluye el suministro, instalación y puesta en marcha de la maquinaria, cargadores y software necesarios para la gestión integral del aparcamiento, junto con la modificación de la instalación eléctrica necesaria para el sistema.

Entre los elementos previstos figuran una banderola con contador de plazas libres, una unidad central de gestión, máquinas de entrada y salida, tres cajeros automáticos de pago, dos barreras, cuatro cámaras de reconocimiento de matrículas y un sistema de detección de vehículos en los accesos.

También se contempla el mantenimiento preventivo y correctivo de toda la maquinaria y del sistema, incluyendo la sustitución de piezas y posibles actuaciones evolutivas si así se solicitan.

En materia de movilidad eléctrica, se destinarán cerca de 40.000 euros a la instalación de siete cargadores para vehículos eléctricos, uno por cada cuarenta plazas, además del cableado necesario para el funcionamiento del sistema de control y gestión del aparcamiento.

El convenio entre el Ayuntamiento de Avilés, a través de Ruasa como sociedad municipal para la ejecución directa, y la Fundación Niemeyer establece que Ruasa gestionará el aparcamiento durante un plazo inicial de cuatro años. El acuerdo fue firmado el 13 de marzo de 2026 y prevé su finalización el 13 de marzo de 2030, aunque contempla una posible prórroga de hasta quince meses o hasta completar el máximo de cinco años de contrato.

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El aparcamiento del Centro Niemeyer dispone de 276 plazas y tendrá un horario orientativo de funcionamiento entre las 7.30 y las 24.00 horas, con posibilidad de adaptación a la programación del centro y a la evolución de la demanda. Además, se prevén abonos mensuales de distintos tipos, uso rotatorio con vales de descuento, plazas para personas con movilidad reducida y un sistema prepago.