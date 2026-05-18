Copérnico, Einstein y Hipatia conquistan el mercado de Avilés

Durante la mañana de este lunes, el mercado de Avilés, que se celebra en la plaza de Abastos, tuvo una visita muy especial. De repente, entre lechugas, camisetas de fútbol y zapatos, aparecieron tres personajes muy especiales: Copérnico, Einstein e Hipatia. Los tres científicos promocionaron en pleno centro de la ciudad la cuarta edición de la Feria de la Ciencia y la Innovación de Asturias, que este jueves se celebra en el pabellón de La Magdalena.

“Nos han pedido hasta fotos”, comentan los actores derás de los científicos, que aseguran que la respuesta por parte de los vecinos de Avilés ha sido “muy buena”. “Se han interesado mucho por la feria”, apuntan los actores que caracterizan a tres de las piezas clave en la ciencia moderna. Hipatia es una de las primeras mujeres matemáticas de la historia y escribió sobre geometría, álgebra y astronomía, además de diseñar diversos instrumentos científicos —incluido un astrolabio plano, empleado para determinar las posiciones de las estrellas sobre la bóveda celeste— e inventar un densímetro. Einstein, por su parte, está considerado el científico más importante de la historia y Copérnico fue el hombre detrás de la primera teoría heliocéntrica del sistema solar.

La ciencia toma el mercado de Avilés

La Feria de la Ciencia y la Innovación de Asturias reunirá a todas las instituciones públicas de investigación de Asturias, un total de 10 empresas y 27 centros de educación secundaria y formación profesional, que presentarán sus proyectos y experiencias en cerca de 80 estands e instalaciones singulares.

La imagen gráfica y el espacio temático de esta cuarta edición giran en torno al eclipse solar total que será visible desde Asturias el próximo 12 de agosto, un acontecimiento astronómico excepcional que inspira la programación y las actividades de la feria. FICYT está ultimando los contenidos de una cita que tiene como objetivo acercar la investigación, la innovación y el conocimiento científico a la ciudadanía, además de fomentar las vocaciones STEAM entre la población joven y favorecer el encuentro entre el ámbito educativo, científico y empresarial del Principado.

Un eclipse solar como hilo conductor

Durante la mañana, la feria estará reservada exclusivamente para los centros educativos inscritos. El alumnado de ESO, Bachillerato y Formación Profesional podrá recorrer 77 estands e instalaciones, donde podrá conocer de cerca los proyectos de I+D+i más vanguardistas e innovadores y participar en actividades diseñadas para conectar con los contenidos del currículo escolar.

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La jornada contará con la participación de grupos de investigación e institutos universitarios de la Universidad de Oviedo; centros del CSIC; el SERIDA; el ISPA/FINBA; la Fundación Idonial; Cogersa; la Escuela Superior de Arte; la Fundación Margarita Salas; y el Museo del Jurásico de Asturias, junto con centros educativos de toda Asturias y 10 empresas innovadoras.