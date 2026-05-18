Los jóvenes conquistan uno de los teatros más importantes de Asturias: "Es uno de nuestros proyectos más queridos"

“Este es uno de los proyectos más queridos del Palacio Valdés y une el teatro con la educación. Se demuestra que el teatro es más que una manifestación artística, es una herramienta muy potente a nivel pedagógico”. Yolanda Alonso, concejala de Cultura de Avilés, no podía ocultar su alegría al presentar una nueva edición de las Jornadas de Teatro Escolar, que este año cumplen su trigésimo primera edición. 139 alumnos de cuatro centros educativos de la ciudad se subirán a las tablas del Palacio Valdés para interpretar tres obras teatrales y un musical. “El teatro va a marcar el futuro de los participantes”, auguró Juan Carlos Guerrero, concejal de Educación.

Alonso puso en valor la importancia del teatro para la formación de los jóvenes, ya que, a través de dicho arte, “se desarrolla la comunicación y se vence la timidez”. “Es una de las mayores expresiones de trabajo en equipo. Cada participante tiene su rol y su importancia, tanto el actor como el que escribe o los técnicos que hacen que todo sea posible. Estáis prendiendo una semilla muy importante”, afirmó la edil, palabras que refrendó Guerrero. “Lo hacéis muy bien y, aunque el escenario es muy grande, conseguís llenarlo. Cuando salgáis vais a tener una gran sensación”, afirmó.

El teatro escolar vuelve al Palacio Valdés

Los encargados de dar el pistoletazo de salida serán los alumnos del instituto Carreño Miranda con la obra “Cuatro corazones con freno y marcha atrás”, de Enrique Jardiel Poncela. La directora será Sandra Suárez, profesora de Lengua Castellana y Literatura, y del vestuario y los decorados de esta comedia surrealista se han hecho cargo también tres profesoras: Raquel Lage Cal, de Tecnología; María del Valle Fernández García, de Historia, y Ana Isabel Expósito Álvarez, profesora de Inglés. “Vamos sobre seguro, con una comedia que juega con el tiempo y la posibilidad de volver atrás para conseguir la inmortalidad. Los protagonistas se dan cuenta de que es mejor vivir el momento”, detalla Suárez, que destaca que, aunque son el colegio con menos actores, sus protagonistas tienen “un talento impresionante”. “Se ha reducido el grupo, pero eso no hace de menos a la obra. Yo tengo esperanza de que todo va a salir bien, hay un gran ambiente”, apostilla Enol Rogel, uno de los actores.

IES Carreño Miranda Título: Cuatro corazones con freno y marcha atrás Autor: Enrique Jardiel Poncela Directora: Sandra Suárez Berlanga, profesora de Lengua Castellana y Literatura Sinopsis: Comedia surrealista de Enrique Jardiel Poncela donde cinco personas logran la inmortalidad. Sin embargo, la vida eterna no será como planearon y, aburridos de la eternidad tras décadas en una isla, deciden tomar un elixir para rejuvenecer, lo que provoca situaciones caóticas y cómicas al volver a la infancia. La obra satiriza el miedo a la muerte y el deseo de inmutabilidad. Duración: 1 hora aprox. Reparto: Enol Rogel Muñiz (Emiliano), Emma Loiro Hübner (Luisa/ Elisa), Margarita Berlanga Sánchez (Catalina), Jon Arango Arroyo (Corujedo), Asier Granda Bernad (José/ Oliver Meighan), Alba Hernández Regueira (Hortensia), Llara Carcía-Navas Menor (Valentina), Lucas Alonso-Vallalobos Vázquez (Ricardo), Leo Granda Bernad (Doctor Ceferino Bremón), Pablo Díaz García (Federico). Vestuario y Decorados: Raquel Lage Cal, profesora de Tecnología; María del Valle Fernández García, profesora de Historia; y Ana Isabel Expósito Álvarez, profesora de Inglés.

El miércoles será el turno del Menéndez Pidal, que convertirá el Palacio Valdés en una lavandería gracias a sus quince alumnos. Con un texto de Marta María López titulado “La vida en las lavanderías”, se producirán encuentros entre personajes que no logran comunicarse. Uno de los momentos más esperados será el monólogo final, que correrá a cargo de Carmen Pérez. “Marta nos comentó que iba a hacer ella el texto, pero que quedaba el final abierto. Me comentó que podía escoger el final para mi personaje y tuve libertad total. Es un texto muy especial, con un mensaje potente que espero que guste mucho”, afirma la actriz.

IES Menéndez Pidal Título: La vida en las lavanderías Autoría del texto: Marta María López Dirección: Marta María López y Paula Expósito Sinopsis: Pieza coral ambientada en una lavandería pública donde, bajo la mirada de una sagaz encargada, los clientes lavan mucho más que ropa. A través de encuentros entre personajes que no logra comunicarse, la obra explora la falta de honestidad y el miedo al fracaso artístico. Duración: 1 hora. Reparto: Carmen Pérez (Encargada). Sofía Nieme ( Estudiante). Diego Rojo (Culpable). Edu Betances (Policía). Fran Delgado: (Señor muy normal). Liane Dos Santos (Cantante de jazz). Ana Esteban (Escritora). Hanna Michelle (Artista). Patrick Sim (Saxofonista). Noa Sierra (Esposa del culpable). Mar Díaz (Madre de la estudiante). Otros personajes: Cris Díaz, Dante Duarte, Alejandra Goulart. Equipo Técnico y Creativo: Carmen Castro, Patrick Sim, Liane y Daphne Dos Santos y Carmen Pérez.

Cuatro centros y 139 alumnos sobre las tablas

El 21 de mayo serán los cuarenta y cinco actores del instituto de La Magdalena los que se suban al Palacio Valdés. En su caso, mezclan alumnos con la colaboración especial de profesorado y miembros del AMPA. “Queríamos que fuese una obra que implicase a todo el centro. Vamos a interpretar diferentes sketches que recordarán algunos de los que ya ha hecho el grupo de teatro e incluso recuperaremos alguno de obras anteriores”, señaló Paloma Rodríguez, profesora. Una de las claves de este grupo es la integración de todos sus miembros, sin tener en cuenta la edad de los propios intérpretes. “Hay desde jóvenes que acaban de entrar en el centro hasta gente que está ya en segundo de Bachiller. Los mayores intentamos que todo el mundo se integre bien”, apunta Laura Flórez, alumna.

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IES La Magdalena Título: ¿Esto es una despedida? Dramaturgia: Rosa Martínez y Paloma Rodríguez Dirección musical: Paula Vicente Dirección: Rosa Martínez y Paloma Rodríguez Letrista: María Rodríguez. Vestuario, escenografía y cartel: Elena Fernández Sinopsis: Un grupo de teatro se prepara para un cambio en su dirección y dinámicas. Entretanto sus directoras, la que se va y la que toma el relevo, preparan la nueva obra, y recuerdan algunas de las escenas de representaciones anteriores. Duración: 50 minutos. Reparto: Cristina González, Olaya García, Olaya Villalba, Noa Cedrón, Ainara Abad, Nora García, Naphy Sarr, Nerea Reyes, Aitana Pérez, Idaira Fernández, Laura Flórez, Gael Castro, Dana Pérez, Gabriel Iglesias, Lucía Águila, Iker Camacho, Ainhoa López, Adriana González, Andrea Rodríguez , Nora Menéndez, Diego Álvarez, Ane Martínez, Alba Acuña, Daniela González , Malak , Iker Ageitos. Colaboraciones Especiales: Profesorado: José Ramón Álvarez, Vanesa García, Margarita Valdés, Jorge Fernández, Martín Reguero, Irene Somoano, Lucía Díaz, Diana Díaz ,Cristina Gómez.

José Ramón Álvarez, Vanesa García, Margarita Valdés, Jorge Fernández, Martín Reguero, Irene Somoano, Lucía Díaz, Diana Díaz ,Cristina Gómez. Miembros del AMPA: Mónica Huerta, Noelia Lara, Manolo Miranda, Begoña Martín, Francisco Besteiro, Carmen Mª García, Ana Menéndez.

Mónica Huerta, Noelia Lara, Manolo Miranda, Begoña Martín, Francisco Besteiro, Carmen Mª García, Ana Menéndez. Instrumentos: Paula Vicente (Piano), José Garmón (Saxo) y Héctor Garmón (Batería).

El colegio San Fernando será el encargado de que, el martes 26 de mayo, se cierre el telón. 66 personas participarán en la representación de “Explota, explota”, una adaptación del musical de Raffaella Carrà en la que se contará, bajo la dirección de Esteban Suárez Pandiello y Marina Peña Salazar, una gran historia de amor ambientada en la España de los años 70. “Escogimos hacer este musical porque era lo que más se adaptaba al alto número de participantes que somos. Nos encantan los musicales, son obras muy interactivas y con canciones movidas”, ahonda Carla Suárez, una de las actrices, que lamenta que las salidas laborales dentro del sector teatral “son escasas”.