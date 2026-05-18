Las obras de la iglesia vieja de Sabugo de Avilés avanzan a la espera de recibir todas las vigas de castaño: "Son de un gran tamaño, no son fáciles de encontrar"
Los andamios ya son visibles en la fachada del templo, pero no podrán comenzar definitivamente hasta recibir el material: "Tenemos dos terceras partes de ellas, faltan algunas por llegar"
"Tenemos dos terceras partes de las vigas de castaño, aún faltan por llegar", confirman en la parroquia avilesina de Sabugo ante el inminente inicio de las obras en la iglesia vieja del barrio, en la plaza del Carbayo. De hecho, desde este lunes ya son visibles los andamios que rodean su fachada. Sin embargo, las actuaciones no pueden comenzar hasta que no llegue todo el material. La cronista oficial de la ciudad, Pepa Sanz, cuenta que "no se sabe muy bien cuándo será", pues "son de un gran tamaño, no son fáciles de encontrar ni de transportar".
Se esperaba que los trabajos dieran comienzo en febrero, pues se aprobaron por el Ayuntamiento en agosto de 2025. Cuentan con licencia y el visto bueno de Patrimonio y un presupuesto de 249.000 euros. La cantidad saldrá de la misma parroquia, de donaciones y colectas, según apuntó el párroco Neyo Rodríguez. El objetivo es recuperar las bodas a partir de 2027 y, también, una misa semanal los sábados a las 21.00 horas.
La iglesia vieja de Sabugo está catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC), dentro de la categoría de protección más alta que establece la ley de Patrimonio Cultural de Asturias y cuyas condiciones se han tenido que incluir en el proyecto. Las obras se prolongarán durante cuatro meses.
El proyecto incluye las actuaciones necesarias para dar solución a la pérdida puntual de estabilidad estructural de la cubierta por deterioro de un tramo de la fábrica del muro norte de la nave. Asimismo, se solucionarán las filtraciones de la cubierta. Esos problemas se detectaron en 2023 en forma de daños en el entramado de madera que soporta el peso del tejado, fundamentalmente los pontones y la ripia. Desde entonces, se prohibió el uso del edificio y se suspendieron todas las actividades por seguridad.
Las actuaciones de importancia más recientes sobre la iglesia vieja de Sabugo se abordaron a partir de 1950, con el objetivo de reconstruir los daños sufridos durante la Guerra Civil. Se trabajó en las bóvedas de la nave, se rehizo el coro, se demolió la casa rectoral y se reconstruyeron los muros, bóvedas y cubierta de las capillas.
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