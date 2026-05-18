Oftalmología y Reumatología unen fuerzas en el Hospital San Agustín de Avilés contra la uveítis

El Hospital Universitario San Agustín (HUSA) ha puesto en marcha una nueva consulta multidisciplinar de uveítis, una unidad asistencial especializada creada para abordar de forma coordinada esta enfermedad ocular severa que, en muchos casos, pueden estar asociadas a patologías sistémicas o autoinmunes. La consulta funciona oficialmente desde hace dos meses y nace con el objetivo de unificar la atención de diferentes especialidades en un mismo proceso asistencial.

La principal característica de esta consulta es que integra en una misma visita la valoración de Oftalmología y Reumatología, evitando circuitos separados entre servicios y permitiendo una evaluación simultánea del paciente. El equipo está formado por el oftalmólogo Antonio San Pedro y la reumatóloga Lucía Domínguez, y contará además con la participación de Medicina Interna en determinados casos específicos.

La unidad está dirigida aproximadamente a 150 pacientes, aunque muchos de ellos requieren revisiones periódicas y seguimiento continuado debido a la evolución y complejidad de estas enfermedades.

¿Qué es la uveítis?

La uveítis engloba un grupo de enfermedades caracterizadas por la inflamación del interior del ojo. Puede aparecer como una patología exclusivamente ocular o ser la manifestación de una enfermedad general que afecta a otros órganos y sistemas del cuerpo.

En algunos pacientes la inflamación aparece de manera aislada, mientras que en otros está relacionada con enfermedades autoinmunes o inflamatorias. Entre las patologías que pueden asociarse figuran algunos tipos de artritis inflamatorias, espondilitis, enfermedad de Behçet, sarcoidosis y otras enfermedades sistémicas, tiroidopatías...

Síntomas

Los síntomas pueden variar según el tipo y la intensidad del proceso inflamatorio, aunque entre los más frecuentes se encuentran el dolor ocular, el enrojecimiento del ojo, la visión borrosa o la percepción de manchas visuales. Los especialistas explican que algunos de estos signos pueden confundirse inicialmente con otras afecciones oftalmológicas más comunes, lo que puede retrasar y difcultar el diagnóstico.

La creación de esta consulta conjunta responde a la necesidad de ofrecer un abordaje multidisciplinar de una enfermedad que no siempre se limita al órgano ocular. En determinados casos, la inflamación del ojo constituye la primera manifestación de una enfermedad sistémica que puede desarrollarse posteriormente.Esto hace necesario estudiar no solo la afectación visual, sino también posibles síntomas articulares, inmunológicos o inflamatorios en otras partes del organismo.

Diagnóstico

El funcionamiento de la unidad permite que durante la misma visita el oftalmólogo evalúe el estado y la evolución de la inflamación ocular, mientras que el reumatólogo analiza la existencia de una enfermedad asociada y valora el tratamiento más adecuado.

Los responsables de la consulta destacan que uno de los principales beneficios del modelo es la reducción de tiempos asistenciales y la agilización del proceso diagnóstico. «De aquí el paciente se va con todo, con todas lsa pruebas necesarias, con todo hecho. Y es importante, porque entre el 10 y el 15 por ciento de los pacientes con uveítis pueden quedarse ciego», precisa la reumatóloga del HUSA.

El trabajo coordinado entre especialistas también puede facilitar la identificación de la causa de la uveítis, especialmente en aquellos casos en los que la enfermedad presenta manifestaciones progresivas y los síntomas aparecen en distintos momentos.

Tratamiento

Los pacientes atendidos en esta unidad pueden requerir tratamiento inmunosupresor para controlar la inflamación. La elección del tratamiento depende de la enfermedad asociada y de la gravedad del cuadro clínico. «Según la patología escogemos un tratamiento, puede ser inmunosupresor convencional o biológico», apunta Domínguez.

Mientras los primeros actúan de forma más general sobre el sistema inmunitario, los segundos están dirigidos a mecanismos específicos de la inflamación, lo que permite seleccionar terapias adaptadas a las características de cada paciente y enfermedad.

La puesta en marcha de esta nueva consulta especializada busca precisamente mejorar el seguimiento de estos pacientes y ofrecer una atención coordinada para acelerar diagnósticos, optimizar tratamientos y reducir el impacto de la enfermedad sobre la calidad de vida