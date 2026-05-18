Las reacciones a los planes del Puerto de Avilés para crecer por Baterías: del entusiasmo del gobierno a las dudas de la oposición que teme "otro engaño"

La orientación del plan estratégico del Puerto de Avilés hacia los terrenos de Baterías a cuenta de las restricciones "severas" de suelo para crecer en el corto plazo ha sido recibida entre el optimismo y las dudas en torno a una operación. Los grupos de la oposición exigen rigor, planificación, seriedad y transparencia. Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras (CC OO) demandan a Sepides, la actual propietaria del ámbito de la antigua coquería, que se implique "de verdad" en el futuro de esos terrenos porque su función era "reindustrializar" y después de seis años "no ha hecho los deberes". Más entusiasmo muestra el gobierno local que ve una oportunidad para "buscar nuevas industrias" para Avilés y lograr "traer inversiones" si el Puerto se sitúa al frente de ese desarrollo.

El gobierno local

Manuel Campa, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Avilés, reforzó la idea que lanzó la Alcaldesa, Mariví Monteserín, en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA: "El Puerto y la ciudad tienen que ir de la mano siempre en cuanto a política industrial". Dicho esto, aseguró que el gobierno local ha puesto las condiciones en que quieren que eso se desarrolle, que es "tener más industria con innovación, calidad, empleos estables y que aporte dinamismo al resto de sectores de la ciudad" Si bien Campa reconoce que "somos una ciudad pequeña, hay que buscar cualquier espacio que nos permita cumplir con esa política industrial". Y ese objetivo se cumple en Baterías y con el Puerto como propietario del suelo, porque esa unión hará viable, según los socialistas, atender las demandas de la industria presente en el territorio, diversificar lo que hay, y buscar también industrias "que sirvan para atraer nuevas inversiones", remató Campa.

El PP pide explicaciones en el Congreso

Menos convencida se mostró Esther Llamazares, portavoz del grupo municipal del PP, quien entiende que el verdadero "cuello de botella" del Puerto "no está únicamente en el suelo. Está en la capacidad de la ría, en la consolidación del calado necesario, en la autorización de los futuros dragados y en la capacidad real de sostener mayores tráficos en condiciones competitivas". A su juicio, la magnitud de cualquier decisión en torno a los terrenos de Baterías exige "rigor, planificación y seriedad institucional".

Y recordó asimismo que Sepides tampoco ha completado el proyecto industrial anunciado, al no verse plazos cumplidos ni una ejecución efectiva. Aunque no cuestiona que el Puerto de Avilés necesite crecer, Llamazares advierte de que la operación de Baterías puede condicionar "durante décadas" el futuro industrial "de Avilés y de toda la comarca". Su grupo pedirá en el Congreso la comparecencia del Ministro de Industria para que dé explicaciones sobre la gestión de Sepides en Baterías, y de la Ministra para la Transición Ecológica para que explique el futuro real del Puerto, sus condicionantes ambientales y las garantías de viabilidad de esta operación.

Cambia Avilés y Vox demandan explicaciones

David García, portavoz de la parte de Cambia Avilés ahora en la oposición, le preocupa que se aborde el problema "con honestidad": "Pongamos las cartas sobre la mesa y demos la mejor salida posible a esos terrenos, el futuro industrial de Avilés está en juego", señaló. Menos confiada se muestra Arancha Martínez Riola, portavoz de Vox, quien entiende que la Autoridad Portuaria, Sepides y el PSOE tendrán que dar "muchas explicaciones" porque, a su juicio, "todo apunta a otro engaño".

Los sindicatos señalan a Sepides

El secretario comarcal de CC OO, José Manuel Rodríguez Baltar, atribuye toda la carga de responsabilidad a Sepides: "Su función es reindustrializar ese suelo, si lo hubiera hecho en tiempo y forma, no estaríamos hablando de ello", apunta. A su modo de ver, el Puerto acude a un suelo estratégico pero ha optado por llegar el primero "por la mala gestión de Sepides". También señaló el Principado, a la Cámara de Comercio, al Ayuntamiento y a Sekuens, por la inacción que muestran en este asunto en la búsqueda de inversiones para dar un futuro a ese ámbito.

Su homólogo en UGT, Javier Quirós, defiende que esos terrenos deben destinarse a una industria "capaz de generar empleo, actividad económica y futuro para la comarca". Y añade: "Su cercanía al puerto y a las principales infraestructuras de transporte lo convierten en un lugar estratégico para la implantación de empresas". Como Baltar, insta a Sepides a "implicarse de verdad" y demostrar el motivo real para el que fue creada.

Los empresarios

Por su parte, los candidatos a la presidencia de la Cámara orientan el debate hacia los usos del suelo. El actual presidente, Daniel González, elude entrar en valoraciones por el proceso electoral abierto y en caso de reelección lo llevará al pleno cameral, pero "una vez conocidos los detalles sobre la compra y usos por parte de la Autoridad Portuaria".

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A su rival Javier Fernández-Font le resulta ilusionante "poner a alguien al frente de la nave [de Baterías]" si bien recalca que "el Puerto no quita a nadie" interesándose por hacerse con esas 33 hectáreas de suelo industrial "porque hasta ahora no se veía movimiento", en referencia al agente comercializador que es Sepides.