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Renovación tecnológica en el Hospital Universitario San Agustín de Avilés, que incorpora un nuevo equipo de anestesia

El centro hospitalario incorpora un sistema de última generación con una inversión cercana a los 50.000 euros para mejorar la seguridad del paciente

Uno de los equipos de resonancia magnética del HUSA.

Uno de los equipos de resonancia magnética del HUSA. / Mara Villamuza

Myriam Mancisidor

Myriam Mancisidor

Avilés

El Hospital Universitario San Agustín (HUSA) de Avilés continúa modernizando servicios y equipos obsoletos por el paso de los años. En este ocasión toca el servicio de Anestesiología y Reanimación, al que se añadirá un equipo de anestesia dotado de la última tecnología. General Electric Healthcare España S. A. se ha hecho con la adjudicación del producto, que se aproxima a los 50.000 euros con impuestos incluidos.

"Los equipos de anestesia son un elemento indispensable de todo quirófano y salas de pruebas especiales, puesto que permiten administrar anestesia general de forma segura y suplir la respiración del paciente, al mismo tiempo que monitorizan su propio funcionamiento, todos los parámetros respiratorios y demás parámetros del paciente que es necesario controlar durante la anestesia (hemodinámica, temperatura, relajación muscular, grado de profundidad anestésica, entre otros)", explican desde el centro en la memoria que justifica el gasto.

El servicio de Anestesiología y Reanimación, precisan, consideraba "imprescindible" renovar "por obsolescencia de parte de los existentes, dada su antigüedad" pasando a contar con un equipo de anestesia que disponga de la última tecnología para garantizar una atención asistencial adecuada "ofreciendo las mejores condiciones de seguridad y calidad posibles a los pacientes quirúrgicos del hospital". Así pues, se ha adquirido el nuevo equipo, que será instalado en el Hospital Universitario San Agustín en un plazo máximo de dos meses, de acuerdo al contrato.

El contrato recoge también la formación a los profesionales determinados por el HUSA "en el manejo y mantenimiento de usuario y cualquier extremo que sea necesario para la correcta utilización del equipo" en la forma prevista por el fabricante. También se cuenta con la presencia de un técnico.

Resonancia

La gerencia del HUSA que lidera Asunción Artime ha sacado también a licitación por casi 400.000 euros el servicio de mantenimiento integral del equipamiento de alta tecnología de dos equipos de resonancia magnética, así como del servidor del Servicio de Radiodiagnóstico del San Agustín.

Noticias relacionadas y más

La segunda resonancia magnética del San Agustín, de alta resolución y con la última tecnología, que permite detectar incluso pequeños daños neurológicos y tumores incipientes, se estrenó en el verano de 2024. Este nuevo equipo realiza una media de entre 10 y 12 diagnósticos diarios. La inversión global en el servicio de radiodiagnóstico y radiología ha superado en los últimos dos años los 2,6 millones de euros.

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