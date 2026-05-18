Santa Apolonia en Avilés se transformará con 46 nuevas viviendas y mejora urbana

Nuevo proyecto urbanístico en Avilés. En concreto, en Santa Apolonia. El Ayuntamiento de Avilés ha aprobado inicialmente el "Plan Especial de Reforma Interior del ámbito de suelo urbano no consolidado APR S-8 Santa Apolonia - Río Arlos - Norte" promovido por Inversiones Inmobiliarias Canvives, SAU, propietaria mayoritaria del suelo que se va a desarrollar. "Este paso es importante porque permitirá la construcción de más de 40 viviendas en este entorno y porque, además, conlleva una mejora urbana importante ya que la actuación contempla la mejora de aceras y la conservación de dos equipamientos existentes como son la casa palacete y la capilla, que deben ser puestos en valor por parte de su propietario. También se incluirá una importante zona verde que se une con el final de la senda del Río Arlós. En definitiva, se trata de una mejora importante en cuanto a la imagen de este entorno de Santa Apolonia", explica el concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa.

Este Plan Especial va a permitir dar continuidad al parque fluvial a lo largo del recorrido urbano del río Arlós, obteniendo para uso municipal tanto espacios para zona verdes como una nueva plaza, que va a conectar el entorno urbano en la confluencia de las calles Santa Apolonia y Legorburu con el parque fluvial. En su conjunto, la aprobación del plan supondrá la actuación sobre 6.499 metros cuadrados, divididos actualmente en 10 parcelas, y otras dos colindantes.

Edificación en forma de C inversa

En concreto, se ha proyectado una nueva edificación en forma de C inversa que tendrá forma escalonada con diferentes alturas. En total ocupará más de 2.000 metros cuadrados y podrá alcanzar hasta ocho plantas en la parte trasera y tres plantas en la zona más próxima a Santa Apolonia. El edificio no cierra un patio manzana sino que se abre a espacios públicos en los extremos de la C. S podrán construir hasta 46 viviendas, así como una planta sótano o semisótano en la que se podrán proyectar 75 plazas de aparcamiento.

Además, se ensanchará el lado izquierdo de Santa Apolonia que contará con una plaza peatonal que hará de conexión con el parque fluvial. Estas actuaciones van a generar un juego de escalas en el entorno urbano, buscando la armonía con las edificaciones bajas y de media altura existentes en la zona.

Las edificaciones actuales como son el palacete o casona y la capilla, se conservarán para uso privado, lo que en total supone 300 metros cuadrados. Ambas edificaciones se encuentran catalogadas en el PGOU de Avilés, la capilla de San Roque y Santa Apolonia, además, cuentan con protección integral. A este conjunto se sumará un jardín también privado de 140 metros rodeando estas dos edificaciones. El conjunto se integrará con el entorno gracias a la zona verde que sigue el curso del río y a la nueva plazoleta que surge tras la ampliación de la calle Santa Apolonia.

Se dedicarán a uso viario casi 900 metros cuadrados y se cederá también para el uso público una superficie superior a los 3.000 metros cuadrados dedicada a zonas verdes. Con ello, más del 60% del ámbito del plan se dedicará a suelo público.