Ventanas de aluminio y PVC: cinco firmas líderes en Avilés por su experiencia y calidad

Cuando hablamos de reformar o mejorar una vivienda, a menudo pensamos en la cocina, el baño o los suelos. Sin embargo, hay un elemento que condiciona directamente el confort, la eficiencia energética y la calidad de vida de sus habitantes: los cerramientos.

Las ventanas protegen nuestro hogar del frío, el calor, el ruido y la humedad. Un buen cerramiento marca la diferencia entre una vivienda acogedora y una incómoda, entre una factura energética ajustada y un derroche innecesario.

Más del 30% de las pérdidas de calor en invierno y ganancias en verano se producen por cerramientos deficientes. Un sistema de calidad actúa como barrera eficaz: menos consumo, más ahorro y menor huella ecológica. Además, los cerramientos modernos con doble o triple acristalamiento reducen el ruido hasta en un 95%, mejorando el descanso y la concentración. Por último, un cerramiento robusto, sea de aluminio o PVC con herrajes de calidad y sistemas de cierre seguros, es la primera línea de defensa frente a intrusiones, ofreciendo resistencia y tranquilidad sin renunciar a la estética.

En Avilés, donde la tradición industrial convive con una creciente apuesta por la eficiencia energética, tenemos empresas locales que combinan innovación tecnológica con un profundo conocimiento del entorno, ofreciendo productos que mejoran la calidad de vida de los hogares y optimizan el consumo energético.

Por ello, si estás pensando en reformar las ventanas o pérgolas de tu hogar, te traemos algunas de las empresas más destacadas del sector para obtener los mejores acabados al mejor precio.

Ventana y hogar

En Ventana y Hogar llevan más de 20 años renovando ventanas en Asturias, especializados en la instalación de puertas, ventanas y cerramientos, tanto de PVC como de aluminio.

La empresa cuenta además con instaladores propios altamente cualificados para el asesoramiento de cada caso, un aspecto indispensable junto a un buen producto para el mejor resultado final.

Otro de sus valores es su nueva fábrica en Avilés, que les permite aumentar la capacidad de producción y agilizar así los encargos para satisfacer al máximo las necesidades de sus clientes.

Además, si tienes dudas sobre qué modelo encaja mejor en tu hogar, sus profesionales te ayudan a elegir el sistema perfecto para tus necesidades y presupuesto, y te informan de las ayudas y subvenciones vigentes para que aproveches al máximo tu inversión.

Por otro lado, en Ventana y Hogar trabajan con sistemas de carpintería que cumplen los exigentes estándares del certificado Passivhaus, y sus ventanas garantizan un aislamiento excepcional, aportando un consumo mínimo de energía durante todo el año.

Ventana y hogar Dirección: Calle del Dr. Jiménez Díaz, 5, 33402 Avilés, Asturias Teléfono: 985 57 80 05 Página web:Ventana y hogar Redes sociales:InstagramFacebook

Vetenor

Con amplia experiencia en el sector del metal, Vetenor es una compañía avilesina que cuenta con maquinaria de alta tecnología y un personal técnico especializado en la fabricación y desarrollo de soluciones de carpintería metálica y PVC, ofreciendo servicios orientados tanto a particulares como a empresas.

Entre sus principales valores destacan la innovación y modernidad en los procesos de fabricación, sus soluciones personalizadas y de alta calidad, profesionales especializados y una atención cercana al cliente.

Además, la empresa desarrolla trabajos relacionados con estructuras metálicas, cerramientos, aluminio y otros servicios vinculados al sector industrial y de la construcción.

Esta empresa joven y dinámica está especializada en todo tipo de servicios de alta gama de PVC Schüco, aluminio y vidrio, además de sus derivados como puertas, ventanas, herrajes y otra gran variedad de productos. Vetenor cuenta también con un amplio abanico de posibilidades a disposición del cliente: múltiples aperturas y gamas de colores tanto en aluminio como en PVC Schüco.

Ubicada en el P.E.P.A., sus modernas instalaciones en una nave de 1.800 metros cuadrados y 400 metros cuadrados de patio exterior ofrecen una gran capacidad de fabricación y almacenaje para cada obra.

Vetenor Dirección: C. Estibadores, Nº 24, 33417 Avilés, Asturias Teléfono: 985 58 88 00 Página web: Vetenor

Deventana

En Deventana llevan desde 2016 fabricando e instalando ventanas con calidad, seriedad y responsabilidad. Una empresa altamente cualificada que además incorpora la más moderna maquinaria, de última generación adquirida en el año 2024 al mejor fabricante aleman del mercado en el mundo del PVC. Todo ello automatizado, así como un banco de herrajes basculante y banco de acristalamiento.

Esta empresa dispone en sus instalaciones de Avilés de las últimas tecnologías del mercado, y gracias a su perfil técnico y experiencia en el sector, sus profesionales se encargan de todo el proceso, desde proyectar las mejores soluciones hasta fabricar e instalar. Con un perfil técnico y profesional, su equipo realiza estudios de aislamientos térmicos y acústicos, además de fabricar e instalar carpintería de PVC, con especialización en aislamiento y en carpintería certificada Passivhaus Elegant de Deceunninck con un diseño único y exclusivo nunca antes visto en el mercado. Su amplia gama de colores cubre todo aquello que demanda el mercado, siempre con un firme compromiso con el medio ambiente ya que utilizan perfiles reciclabes y sostenibles.

Un trato personalizado para empresas y particulares es otro de sus puntos fuertes. En Deventana ponen a disposición del cliente particular y también de arquitectos, aparejadores y constructores todas las herramientas necesarias para optimizar la integración del diseño en cualquier proyecto. A esto se suman unas modernas instalaciones con una nave industrial de 1200 metros cuadrados y un patio de 280 metros.

Su compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente les ha permitido consolidarse como una referencia en la comarca en un tiempo récord.

Deventana Dirección: C. Estibadores, 28, 33490 Avilés, Asturias Teléfono: 984 28 20 88

Viavi

Desde sus inicios, en el año 1995, Viavi ha apostado siempre por desarrollar y fabricar más y mejores productos y por satisfacer las expectativas de los clientes ofreciéndoles siempre la más elevada calidad.

Un equipo humano, altamente cualificado, amante del trabajo bien hecho y con una contrastada experiencia en la fabricación e instalación de todo tipo de carpintería, y la incorporación a los procesos productivos de la tecnología más vanguardista y avanzada, han hecho de Viavi una empresa líder en el sector de los cerramientos de PVC.

Sus instalaciones, sostenibles y galardonadas por su eficiencia energética, ocupan una superficie de más de 3.000 m² destinados a Zona de Producción, oficinas, showroom con exposición permanente, y un espacio para el uso y disfrute de los empleados.

Viavi / Pablo Solares

Entre los principios que rigen su política de empresa es la inversión en alta tecnología. La incorporación de la robótica y la implementación de software de última generación garantizan una fabricación perfecta en todas las fases del proceso, ofreciendo como resultado ventanas y cerramientos con un nivel de acabado óptimo.

Además, sus ventanas y cerramientos de PVC poseen la máxima Categoría energética "A" que indica la mayor eficiencia energética, y superan los estándares exigidos por el Código Técnico de Edificación español en materia de transmitancia térmica, aislamiento acústico y estanqueidad.

Ya sea para viviendas particulares, comunidades de vecinos o proyectos de obra nueva, Viavi ofrece soluciones adaptadas a cada necesidad, con garantías de calidad contrastada por décadas de experiencia en el sector.

Todos estos valores han hecho que esta empresa avilesina esté de aniversario y celebre sus 30 años como referente en el sector, algo que desde Viavi atribuyen a "nuestro esfuerzo y dedicación".

Viavi Dirección: Av. Conde de Guadalhorce, 125, 33401 Avilés, Asturias Teléfono: 985 56 51 34 Página web: Viavi Redes sociales: Facebook

Aluminios ría de Avilés

En Aluminios Ría de Avilés, sus profesionales avalados por una gran experiencia fabrican e instalan ventanas, puertas, cerramientos y soluciones a medida en aluminio y PVC.

Su seña de identidad es la calidad, la atención personalizada y algo que no siempre se tiene en cuenta a la hora de elegir proveedor: un servicio postventa eficaz para que el cliente disfrute de su hogar o negocio con la tranquilidad de estar en buenas manos siempre que se necesite, de hecho las reseñas de sus clientes suelen destacar el mantenimiento rápido y eficaz ante cualquier incidencia.

En cuanto a los servicios que la empresa ofrece desde Avilés para toda Asturias, además de las ventanas y puertas de aluminio y PVC con el máximo aislamiento y seguridad, también se especializan en cerramientos a medida para terrazas, una manera de proteger y aprovechar los espacios exteriores todo el año.

Trabajan tanto con particulares como con profesionales de la construcción, ofreciendo estudios personalizados sin compromiso y asesoramiento técnico para elegir la solución que mejor se adapte a cada proyecto.

Su amplio catálogo incluye una gran variedad de acabados y colores, permitiendo armonizar los cerramientos con la estética de cualquier fachada, ya sea en viviendas unifamiliares, bloques de pisos o locales comerciales