Así actuaban los ladrones que robaban a ancianos en Avilés tras sacar dinero del banco

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Avilés detuvieron el pasado 12 de mayo en San Sebastián a dos personas como presuntas autoras de cinco delitos de hurto cometidos en la ciudad. La investigación, enmarcada en la denominada operación "Amaurarain" corre a cargo del Tribunal Instancia- Sección Instrucción Plaza Cinco de la capital guipuzcoana.

Las pesquisas comenzaron a finales de noviembre de 2025 tras detectarse un patrón delictivo claro: los sospechosos seleccionaban a víctimas de avanzada edad que acudían a sucursales bancarias a retirar dinero en efectivo. Una vez que los ancianos salían con el dinero, los delincuentes los "marcaban" y los seguían sigilosamente hasta sus domicilios

Ya en el portal o la vivienda, los implicados actuaban de forma coordinada. Mientras uno de ellos distraía a la víctima con cualquier pretexto para entablar conversación, el otro le sustraía el dinero sin que se diera cuenta, el cual solía estar guardado en los sobres del propio banco. Bajo este método actuaron en tres ocasiones en noviembre de 2025 y en dos más en febrero de 2026, logrando un botín total de 15.000 euros.

Un grupo itinerante y especializado

Los investigadores destacan que se trata de una modalidad delictiva itinerante y muy especializada. Los autores destacan por su pericia y por la dificultad para ser localizados, ya que adoptan estrictas medidas de ocultación y carecen de arraigo en las localidades donde delinquen. Operaban en distintas zonas de España mediante campañas delictivas, permaneciendo en cada ciudad el tiempo justo para robar y huir de inmediato.

La identificación de los presuntos responsables fue posible gracias al trabajo policial: se trata de un hombre de nacionalidad española con 22 antecedentes por hechos similares y una mujer de nacionalidad nicaragüense, también con antecedentes por un robo idéntico en Oviedo.

Tras ser detenidos y oídos en declaración, ambos pasaron a disposición del Tribunal Instancia- Sección Instrucción Plaza Tres de San Sebastián. En el éxito de la operación "Amaurarain" han colaborado la Comisaría General de Policía Judicial (Grupo de Delincuencia Itinerante), la Jefatura Superior de Policía de Asturias y la Comisaría Provincial de San Sebastián.

Consejos de seguridad de la Policía Nacional

Para evitar ser víctima de este tipo de hurtos, especialmente entre nuestros mayores, la Policía Nacional recomienda seguir estas pautas: