Amigos del País de Avilés y Comarca aspira a celebrar sus bodas de plata con el título de Real
La Sociedad Económica trabaja para obtener la distinción de la Corona el año que viene: "Somos la más joven de España y la única que no cuenta con esta consideración"
La entidad encarga a Rubén Díaz la composición de una pieza musical que "identifique" a la asociación
La Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca cumplirá sus bodas de plata el año que viene. Para celebrar tan señalada efeméride, la entidad aspira a obtener la distinción honorífica de "Real", que otorga la Corona y para la que ya han iniciado las tramitaciones. "Nos haría mucha ilusión, porque somos la única Sociedad Económica de Amigos del País que no cuenta con esta consideración", explica su secretario, Juan García.
Por ahora, la entidad avilesina, que centra su actividad en la organización de conferencias, ha iniciado el camino para tratar de obtener la distinción. Para ello han contado con el apoyo de diversas personalidades y entidades locales que, por un motivo u otro, guardan algún tipo de vinculación con la Casa Real, como pueda ser el caso del Real Club de Tenis o el Real Club Náutico de Salinas. "Somos la Sociedad más joven de España y por eso no disponemos de esta distinción. Desde Casa Real nos han pedido que les enviemos documentación sobre nuestra actividad, historia, apariciones en prensa...", relata el secretario de una asociación que cuenta en la actualidad con 110 socios activos.
Obtener la distinción de la Corona no es la única iniciativa puesta en marcha por Amigos del País de cara al año que viene. La entidad también ha encargado al músico Rubén Díaz una composición musical que les identifique. "Queremos huir del concepto himno", reconoce el secretario de la Sociedad sobre una composición que ya está escrita por lo que "solo queda buscar orquesta para hacer la grabación".
Además, la entidad también trabajará en la organización de más actividades de cara al año que viene, así como, por supuesto, la celebración de más ponencias y mesas redondas para festejar 25 años de trayectoria que esperan culminar con un título de Real.
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