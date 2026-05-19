Atropello en Avilés: trasladan al hospital a un septuagenario que fue arrollado en un paso de cebra en Llano Ponte

Suceso en Avilés. Un septuagenario ha sido trasladado esta mañana al Hospital Universitario San Agustín tras ser atropellado en el paseo de cebra que cruza de Llano Ponte a la plaza de Santiago López. La víctima presentaba un traumatismo craneoencefálico y diversos golpes por el cuerpo.

Según testigos, el atropello tuvo lugar en torno a las 10.15 horas. Fue entonces cuando, por motivos que se desconocen, una conductora atropelló a un hombre que cruzaba por el paso de cebra. "El coche no iba rápido, pero no frenó. El hombre primero impactó con el capó y, después, cayó al suelo", explica una mujer que presenció el suceso.

Tras el accidente, varias personas corrieron a socorrer al hombre hasta la llegada de la ambulancia. "Estaba en el suelo inmóvil, en posición de seguridad", relata otra testigo, que señala también que la conductora estaba visiblemente afectada por lo ocurrido mientras dialogaba con una patrulla de la Policía Local.

Finalmente, los servicios sanitarios trasladaron al hombre al Hospital Universitario San Agustín. Presentaba un golpe en la cabeza magulladuras por el cuerpo, si bien, a priori las lesiones eran de carácter leve y no se teme por su vida.