Avilés celebrará este jueves la gran fiesta de las actividades extraescolares: "Abilius Polis" llega a Los Canapés
Los niños y sus familias disfrutarán de karts, música, pintacaras o globoflexia en la celebración de fin de curso
A. F. V.
Para celebrar el fin de curso, que ya está a la vuelta de la esquina, el alumnado de extraescolares celebra este jueves su gran festival, el "Abilius Polis". Tendrá lugar en el centro cultural y el complejo deportivo de Los Canapés, entre las 16.30 y las 20.00 horas, donde los participantes harán demostraciones de todo lo aprendido en este año académico.
Además de estas exhibiciones, en el "Abilius Polis" habrá actividades de ocio como música de animación, karts, hinchables, pintacaras, globoflexia, ludoteca, exhibición de un coche de rally, petanca, bolos y propuestas de deporte adaptado. Además, los niños, así como las familias podrán participar en las iniciativas "Conoce a la Policía Local" y "Conoce a la Policía Nacional", pensadas para acercarles a la labor que desempeñan ambos cuerpos. También tendrán la oportunidad de conocer la realidad de los menores que viven en los campamentos saharauis, de la mano de la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui.
El "Abilius Polís" es una iniciativa abierta a todo el alumnado de infantil y primaria de Avilés y sus familias por lo que desde los servicios de Educación del Ayuntamiento de Avilés se invita a participar y a difundir esta actividad donde el alumnado podrá disfrutar toda la tarde de diversas actividades de ocio y exhibiciones. Al igual que en años anteriores, esa tarde no se desarrollará en los Centros Educativos ninguna actividad extraescolar.
Programa
Horarios de actuaciones culturales
17.00 - 17.15 horas. CEE San Cristóbal: “Baile y teatro”
17.15 - 17.20 horas. CEIP Marcos del Torniello: “Baile infantil”
17.20 - 17.25 horas. CEIP Marcos del Torniello: “Lengua de signos española”
17.25 - 17.30 horas. CEIP Palacio Valdés: “Guitarra”
17.30 - 17.35 horas. CEIP Palacio Valdés: “Baile infantil”
17.35 - 17.50 horas. Actuación especial de malabares y circo
17.50 - 17.55 horas. CEIP Enrique Alonso: “Ballet infantil y primaria”
17.55 - 18.00 horas. CEIP Marcelo Gago: “Baile infantil”
18.00 - 18.05 horas. CEIP Villalegre: “Coreografías y ritmos infantil”
18.05 - 18.10 horas. CEIP Villalegre: “Coreografías y ritmos infantil”
18.10 - 18.20 horas. CEIP Marcelo Gago: “Baile primaria”
18.20 - 18.35 horas. Actuación especial de malabares y circo
18.35 - 18.40 horas. CEIP Quirinal: “Danza infantil”
18.40 - 18.45 horas. CEIP Llaranes: “Coreografías y ritmos inf./prim.”
18.45 - 18.50 horas. CEIP Quirinal: “Ballet infantil”
18.50 - 18.55 horas. CEIP Quirinal: “Danza primaria”
Horarios de actividades deportivas en la cancha cubierta
16.45 - 17.30 horas. Baloncesto y Aprendo los Deportes
17.30 - 18.15 horas. Balonmano y Aprendo los Deportes
18.15 - 19.00 horas. Fútbol sala y Aprendo los Deportes
19.00 - 20.00 horas. Voleibol y gimnasia rítmica
Sala polivalente
16.45 - 17.45 horas. Karate
17.45 - 18.45 horas. Judo
Patios exteriores
16.45 - 17.45 horas. Patinaje
Cafetería del centro cívico
16.45 - 18.45 horas. Ajedrez
Participaciones
Bolera
16.45 - 18.45 horas. Federación de Bolos del Principado de Asturias
Pistas de petanca
16.45 - 19.45 horas. Club Petanca Villa de Avilés
Exteriores
17.00 - 19.00 horas. Club Deportivo Cosa Nuesa, multideporte adaptado
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