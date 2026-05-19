Avilés celebrará este jueves la gran fiesta de las actividades extraescolares: "Abilius Polis" llega a Los Canapés

Para celebrar el fin de curso, que ya está a la vuelta de la esquina, el alumnado de extraescolares celebra este jueves su gran festival, el "Abilius Polis". Tendrá lugar en el centro cultural y el complejo deportivo de Los Canapés, entre las 16.30 y las 20.00 horas, donde los participantes harán demostraciones de todo lo aprendido en este año académico.

Además de estas exhibiciones, en el "Abilius Polis" habrá actividades de ocio como música de animación, karts, hinchables, pintacaras, globoflexia, ludoteca, exhibición de un coche de rally, petanca, bolos y propuestas de deporte adaptado. Además, los niños, así como las familias podrán participar en las iniciativas "Conoce a la Policía Local" y "Conoce a la Policía Nacional", pensadas para acercarles a la labor que desempeñan ambos cuerpos. También tendrán la oportunidad de conocer la realidad de los menores que viven en los campamentos saharauis, de la mano de la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui.

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El "Abilius Polís" es una iniciativa abierta a todo el alumnado de infantil y primaria de Avilés y sus familias por lo que desde los servicios de Educación del Ayuntamiento de Avilés se invita a participar y a difundir esta actividad donde el alumnado podrá disfrutar toda la tarde de diversas actividades de ocio y exhibiciones. Al igual que en años anteriores, esa tarde no se desarrollará en los Centros Educativos ninguna actividad extraescolar.