Avilés homenajea a Juan Merediz en el Ayuntamiento tras su récord en la Ruta del Descubrimiento y homenaje a Pedro Menéndez

Cinco días después de su llegada al puerto deportivo de Avilés, la alcaldesa, Mariví Monteserín, y otros miembros del gobierno municipal recibirán al marino gijonés Juan Merediz en el salón de Recepciones del Ayuntamiento este miércoles a las 17.30 horas. Su travesía surgió como un homenaje a Pedro Menéndez, pues desde bien pequeño le alucinó su figura, y se convirtió en el récord actual de la Ruta del Descubrimiento, desde Cádiz a Bahamas.

Tardó 18 días y 20 minutos en llegar: "Mi tripulación y yo apretamos el barco todo lo que pudimos y eso resultó ser realmente exigente". La vuelta fue desde San Agustín de la Florida, en el mismo barco de regatas en el que fue hasta Bahamas y sin tripulación. "La meteorología no acompañó. Empecé con muy poco viento para sufrir un temporal muy duro que generó varias roturas", cuenta.

Por eso, se le hizo más complicado el tornaviaje, una aventura que finalizó tras 24 días y unas pocas horas y con "averías en una de las velas principales y una rotura en la proa que hizo que embarcase agua hasta el final de la travesía". Aunque también llegó con otros dilemas: "Justo al entrar tuve más averías y si me hubiesen pillado en medio del Atlántico, aún seguiría navegando y pescando comida".

Fue el pasado viernes 15 de mayo cuando Merediz amarró su barco de regatas oceánico en el puerto deportivo de Avilés, a las 21.04 horas. Ahí tuvo el primer contacto con otras personas tras más de tres semanas surcando el océano Atlántico: "La soledad puede ser una gran amiga si se acepta. Estoy acostumbrado a esto y asumo que regarán pensamientos negativos, así como otros excesivamente positivos".

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El récord es importante, sí, pero para él "el proyecto tiene un valor muy personal", aunque considera que es "algo trasladable". Su historia es la de un niño que "un día soñó navegar con una almirante y, 50 años después, logró hacer este homenaje". Con mucho trabajo, 11 meses preparando todo y falta de financiación, Juan Merediz fue hasta San Agustín de la Florida y volvió a Avilés: "Pude conocer la ciudad y sus regentes, fue algo increíble. Un lugar de respeto y recuerdo por lo que sucedió hace casi 500 años".