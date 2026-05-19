El Ayuntamiento traslada al Real Avilés la responsabilidad sobre la concesión del estadio: "Avanzaremos cuando ellos lo hagan"

El gobierno socialista de Avilés ha situado ahora en el tejado del Real Avilés cualquier avance sobre la concesión del estadio Román Suárez Puerta. Si el pasado enero se había anunciado que el club blanquiazul tendría "ventaja" para asumir la reforma en el Suárez Puerta, tal como se recogía en el protocolo de fomento del deporte y modernización del estadio municipal en el que llevan trabajado varios meses Ayuntamiento y entidad deportiva, ahora se deja toda la responsabilidad en el lado del 'inquilino' del estadio. La Alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, en una reciente entrevista con LA NUEVA ESPAÑA, preguntada al respecto de los avances en este asunto respondió así: "Nosotros vamos a avanzar cuando ellos avancen. Si el club avanza, nosotros avanzamos".

La regidora local señaló que continúan trabajando en la fase previa a la que será la concesión a medio plazo, pero trasladó la carga de dar nuevos pasos a la entidad presidida por Diego Baeza. "Nosotros estamos ahí", dijo Monteserín en el sentido de que el Consistorio ha cumplido su parte y ahora es el Real Avilés el que debe mover ficha. "Estamos esperando que lo haga", dijo. O sea, que para la regidora, la pelota se encuentra ahora "en el tejado de ellos", concluyó diciendo.

Uno de los objetivos de la entidad blanquiazul para esta etapa pasa por presentar un estudio de viabilidad del proyecto (de remodelación) del estadio que determinará la factibilidad técnica, económica y jurídica de utilizar privativamente un bien de dominio público (el Suárez Puerta). Para ello, se consideraba necesario -según el protocolo firmado con el Ayuntamiento- que el club aporte los estudios o anteproyectos que, en su caso, resulten necesarios.

Según las estimaciones del Real Avilés, esa reforma del estadio requerirá una inversión de unos 18 millones de euros, con los que se busca convertir el recinto en un espacio con uso los 365 días del año mediante la creación de bajos comerciales. Si bien el Ayuntamiento no puede adjudicar una inversión de esta envergadura sin pasar por el proceso previo de licitación pública, sí se le ha ofrecido al Real Avilés cierta ventaja, pues la ley de contratos del sector público establece una puntuación extra del 5% en los criterios de adjudicación a los promotores de una iniciativa privada, que es lo que, a priori, va a hacer el Real Avilés para reformar el Suárez Puerta.

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Entre tanto la concesión se encuentra en un limbo administrativo, con la temporada ya prácticamente cerrada solo a falta del partido del próximo sábado ante el Pontevedra, y sin haber logrado que Ayuntamiento y club cierren las cuestiones pendientes.