Los cacos no se van de rositas en Avilés: la Policía resuelve el 56% de los casos que caen en sus manos

"Avilés es una ciudad segura". Así lo aseguraron este martes la alcaldesa, Mariví Monteserín, y la delegada del gobierno, Adriana Lastra, tras la reunión de la Junta Local de Seguridad celebrada en el salón de plenos municipal, en el que participaron, entre otros, la comisaria, Inmaculada Leis, el capitán de la Guardia Civil, Eloy Freire, y el jefe de la Policía Local, Rafael Rodríguez, además de otros mandos de los cuerpos y representantes municipales. En el encuentro, ambas administraciones, local y central, acordaron reforzar los dispositivos policiales de cara a las grandes citas del verano avilesino y celebraron las cifras de criminalidad en la ciudad: según cifras oficiales, la tasa de criminalidad bajó en 2025 un 1,34% respecto a 2024, en lo que va de 2026 ha caído un 1,56% respecto al mismo periodo de 2025. Asimismo, la tasa de casos esclarecidos es del 54%, una cifra catalogada de "extraordinaria" por Lastra.

Reunión de la Junta Local de Seguridad / A. A.

"Tenemos un verano por delante lleno de muchos acontecimientos, algunos de relevancia internacional, otros de mucha relevancia de atracción de público, y necesitamos refuerzos. Se lo pedimos a la Delegación, que rápidamente convocó esta reunión", destacó Monteserín, que destacó entre esos actos los conciertos de Aitana y "El último de la fila" o la Bienal Climática, así como el eclipse del próximo 12 de agosto, "para el que está todo lleno".

Por su parte, Lastra destacó los datos de criminalidad y también la coordinación entre Guardia Civil, Policía Nacional y Local. "Avilés va a vivir un verano de grandes éxitos", vaticinó la delegada del gobierno, que también celebró la suerte de que Asturias vaya a ser uno de los puntos del mundo donde mejor se podrá disfrutar del eclipse. "Ya se han enviado al Ministerio de Interior todos los puntos de observación, así como todo lo relativo a los planes de emergencia, evacuación y planes de movilidad, para que el grupo interministerial que está trabajando en ello lo tengan. Ahora resta convocar una Junta de Seguridad Autonómica con la ejecutiva de la Federación Asturiana de Concejos, Principado y cuerpos y fuerzas de seguridad para organizarlo todo, pero el trabajo ya está hecho", aseguró.