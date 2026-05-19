Cooperativas educativas toman la plaza de España de Avilés para convertir a los alumnos en jóvenes empresarios: "Aprendemos a vender nuestros productos y a trabajar de cara al público"

"Es una gran experiencia, porque creamos nuestra propia empresa y, además, lo que ganamos lo podemos destinar a una buena causa", comentaban este martes los pequeños emprendedores de Avilés. La plaza de España acogió la nueva edición del mercado de cooperativas y asociaciones, una iniciativa con la que "aprendemos a vender nuestros productos y cómo se trabaja de cara al público", contaba Ianis Mustafá, alumno del colegio público La Carriona-Miranda. Este año, la cita reunió a 350 alumnos de 11 centros educativos de Avilés, Castrillón y Pravia, que han formado 16 cooperativas educativas.

En su caso, una parte de lo recaudado irá a la asociación "Deporte vs. cáncer infantil" y la otra para proyectos internos del colegio y el mercado del próximo año, según cuenta su profesor de audición y lenguaje, Iván Faleato: "Este proyecto es muy beneficioso para ellos por todas las competencias que adquieren, tanto matemáticas y lingüísticas como de aprender a aprender". "Su rol es el de empresarios, durante todo el año trabajan sus productos y después ellos mismos les ponen precio", detalla.

De izquierda a derecha, Carla Artime, Ianis Mustafá, Michel Andrea Cortés, Iván Faleato, Xelaz Guarnizo y Álvaro Peña. / Iyana Domínguez

Para la psicóloga del CAI La Unión, Rosa María Rodríguez, es una oportunidad para enseñar la realidad de un negocio: "Ellos forman parte de la comunidad y están con otras personas. Salen, se lo pasan bien y participan en una actividad que tiene sentido, están atentos al producto que ellos mismos han hecho y luego es aceptado y valorado. Es algo muy positivo".

En el CEE San Cristóbal llevan 6 años "innovando y añadiendo nuevos productos, con neceseres y haciendo otras cosas con la ayuda de una impresora 3D", explica la coordinadora de su cooperativa, Elena Rellán. Son los alumnos los que hacen los productos, "siempre mediante procesos adaptados". Este mercado es la ocasión perfecta para poner en práctica todo lo que les enseñan en las aulas: "El manejo del dinero y el trato con el público no tiene nada que ver en el colegio que aquí. Vienen, se quitan los nervios y demuestran que han aprendido las normas de cortesía, cosas que no se pueden hacer mucho en el centro". En su caso, el 10% de lo recaudado se destinará a una asociación de enfermedades raras. "El resto para una actividad este viernes, que irán a la bolera y comerán una hamburguesa, por eso están supermotivados", admite.

De izquierda a derecha, Daniel Lantada, Cristina Alonso, Estela Riesgo, Yeray Menéndez y Laura Quero. / Iyana Domínguez

El tiempo parecía que no iba a acompañar. Llovió durante unos minutos y tuvieron que resguardar sus puestos bajo el soportal del Ayuntamiento. Otros colocaron plásticos para que no se mojaran sus productos. Pero ninguno retiró sus mesas y la actividad continuó como si nada. De hecho, la estudiante del IES Número 5, Laura Quero, explica que, "a pesar de que cueste que nos vengan a comprar, nos lo pasamos muy bien". "Tuvimos una cooperativa socia en Cataluña, Beco, que nos proporcionó los productos. Fue muy interesante contactar con ellos y hacer ese momento de intercambio".

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Algunos de los puestos del mercado en la plaza de España. / Iyana Domínguez

Los participantes fueron los colegios avilesinos Virgen de las Mareas, Juan Pablo II - San Nicolás de Bari y La Carriona Miranda y el instituto Número 5. Asimismo, participaron los centros de apoyo a la integración y de educación especial San Cristóbal, Villalegre y La Unión, de Salinas y la asociación Rey Pelayo y la fundación asturiana de atención y protección a personas con discapacidades o dependencias del centro residencial La Magdalena. De Pravia asistieron los colegios Santa Eulalia de Mérida y Reina Adosinda.