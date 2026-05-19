El director general de Pesca visita Luanco para abordar el relevo generacional y próximas mejoras en el Gayo

El nuevo director general de Pesca del Principado, Enrique Plaza, visitó este martes al patrón mayor de la cofradía de pescadores de Luanco, Abraham Mazuelas, dentro de su gira de reuniones como nuevo responsable del área que gestionaba hasta la fecha, Francisco González. El encuentro desarrollado en el entorno del puerto del Gayo sirvió para conocer las demandas de los pescadores gozoniegos que hablaron de la necesidad de relevo generacional en el sector además de las actuaciones pendientes en el muelle por parte del Gobierno del Principado.

Una de las cuestiones que Plaza y Mazuelas abordaron fue la instalación de un nuevo pantalán en el puerto luanquín, una actuación que la consejería de Movilidad y Medio Ambiente ha licitado con un presupuesto de 555.278 euros y un plazo de ejecución previsto de seis meses. Esta nueva infraestructura portuaria permitirá generar 24 nuevos amarres destinados tanto a embarcaciones pesqueras con base en el puerto luanquín como a barcos en tránsito que recalen en el puerto gozoniego.

Mazuelas planteó además que a futuro el puerto del Gayo requerirá un nuevo dragado con el fin de ganar más calado en el entorno del puerto luanquín, tanto para las embarcaciones profesionales como para las de recreo.

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En noviembre de 2025, el presidente del Principado, Adrián Barbón, visitó el muelle del Gayo y abundó, entre otras cuestiones, que la instalación portuaria ha conllevado una inversión autonómica en los últimos años que suma 4,6 millones de euros.