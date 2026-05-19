El Hospital San Agustín de Avilés celebra con una gran fiesta sus 50 años y estas son sus grandes cifras: diez millones de consultas y el reto de convertirse en un centro de alta complejidad

Llegó el cumpleaños. El Hospital Universitario San Agustín (HUSA) de Avilés celebra este miércoles su 50.º aniversario, convertido en un pilar esencial para la salud en la comarca y en un hospital universitario de referencia para el área. Desde su apertura en 1976 se han atendido diez millones de consultas, 3,5 millones de urgencias, 750.000 ingresos, 375.000 operaciones y 50.000 partos.

El centro cuenta actualmente con 2.000 profesionales, de los cuales 1.498 pertenecen al personal sanitario (337 facultativos y 1.161 no facultativos) y 463 al personal no sanitario. La plantilla inicial, por comparar, estaba integrada por 63 médicos, 150 enfermeras, 135 auxiliares y 50 celadores. Su dotación incluye actualmente 405 camas, once quirófanos, cuatro paritorios y un quirófano específico para cesáreas. Estas cifras reflejan un hospital altamente resolutivo, con capacidad de respuesta y orientado a la mejora continua de la atención sanitaria.

Cada año se realizan en el HUSA 8.000 intervenciones quirúrgicas, más de 200.000 consultas y 7.000 urgencias. También se llevan a cabo cerca de 4.000 tratamientos ambulatorios en el hospital de día. La cartera de servicios incluye actualmente 33 especialidades médicas, fruto de una evolución marcada por el aumento de prestaciones y la creciente complejidad asistencial.

Capacidad diagnóstica

Su desarrollo ha ido acompañado de mejoras en capacidad diagnóstica y del impulso de áreas como Oncología, Reumatología, Medicina Interna, Radiología o Cuidados Intensivos. Entre los hitos destacan la construcción del ala centro y del salón de actos en los años noventa, la remodelación de diversas áreas y la apertura del edificio de consultas externas, además del reconocimiento en 2015 como hospital universitario, una designación que reforzó su papel docente e investigador.

En los últimos años, el Hospital Universitario San Agustín ha impulsado una importante transformación tecnológica para mejorar la calidad y la seguridad asistencial. Entre las inversiones más destacadas figuran la incorporación en 2024 de una resonancia magnética, la renovación de ecógrafos, la actualización de la radiología digital, la modernización de los quirófanos y la mejora del laboratorio de bioquímica. Estas actuaciones han permitido al centro alinearse con los estándares tecnológicos de los grandes hospitales del país y reforzar su capacidad diagnóstica y terapéutica. Actualmente, constituye una de las tres piezas clave del Servicio de Salud del Principado (Sespa), junto con el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y el Hospital Universitario de Cabueñes.

Desafíos de futuro

Sin embargo, el HUSA encara desafíos importantes. El principal es la coordinación efectiva tras la fusión del área sanitaria de Jarrio con la de Avilés, ahora referencia del Occidente asturiano. El nuevo mapa sanitario integra 15 zonas básicas de salud, seis zonas especiales, tres hospitales, 15 centros de salud, 25 periféricos y diez consultorios locales. Desde el San Agustín, como hospital de referencia, se presta atención a 185.724 personas, con un elevado porcentaje de población mayor de 65 años. “Confío en que, con la fusión, podamos mejorar la salud de nuestra población y podamos distribuir de forma más ordenada los recursos que tenemos. Confío en la fusión para reducir también las listas de espera”, señaló tras su nombramiento oficial, el pasado marzo, la actual gerente del HUSA, Asunción Artime.

Y es que las listas de espera son el gran caballo de batalla -en Avilés hay unas 2.000 personas pendientes de cirugía- así como la falta de profesionales de determinadas especialidades, lo que dificulta la cobertura de plazas. En marzo, que son los últimos datos oficiales, había una demora media de 116,67 días en consultas externas, con especialidades especialmente saturadas como Traumatología, Urología, Rehabilitación o Neurología.

Otro dato que da cuenta de las demoras son las algo más de 4.300 personas que también en marzo esperaban por una cita en para alguna prueba de diagnóstico por imagen.

A ello se suman otros retos como la ampliación y modernización de instalaciones, algunos en ejecución y otros lejos de proyecto aún: más boxes en Urgencias, la ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), mejoras en Farmacia y Oncología, o la llegada de un robot quirúrgico para apoyar las intervenciones. Uno de los grandes objetivos pasa por convertir el centro en un hospital de alta complejidad, reforzando su papel estratégico en la nueva área sanitaria. Para ello serían necesarios nuevos quirófanos, una sala de reanimación ampliada, un nuevo hospital de día quirúrgico y mejoras estructurales en distintas unidades.

Con medio siglo de historia cumplido, el Hospital Universitario San Agustín mira al futuro con el objetivo de crecer y consolidarse como una referencia sanitaria todavía con más peso en Asturias.