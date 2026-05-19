La industria portuaria de Avilés emplea a más de 2.600 personas y se espera llegar a las 3.200 en la próxima década

El Puerto de Avilés genera un impacto directo multiplicador sobre el empleo. El plan estratégico de la Autoridad Portuaria hasta 2040 suma a la prospección sobre las oportunidades de crecimiento sobre el terreno, las tendencias y escenarios tanto a escala de tráficos como de inversiones y puestos de trabajo asociados. El documento, elaborado por la consultora Aporta, cuyos detalles se desarrollarán este viernes en una jornada en la que está previsto que intervenga el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, resume en siete los segmentos más relevantes para el Puerto de Avilés: la industria siderometalúrigica, la planta de Asturiana de Zinc, el sector agroganadero a través de la presencia de Fertiberia, el sector eólico, la pesca, los cruceros y la náutica deportiva. Con todos ellos, realiza una estimación de llegar a rozar los siente millones de toneladas movidas en el año 2040. Las proyecciones económicas se plantean igual de halagüeñas si el análisis se traslada al impacto por tráficos e inversiones sobre el empleo, de manera que el escenario más pesimista los puestos vinculados a la industria portuaria en Avilés rondarían los 2.600, a los que se sumarían otros 10.600 trabajadores de la industria dependiente de esas empresas. En un escenario expansivo, también en el horizonte de la próxima década, se llegaría a algo más de 3.200 empleos en la industria portuaria avilesina con otros 12.900 vinculados a las auxiliares o dependientes de las anteriores.

Igualmente, el VAB (Valor Añadido Bruto) de esa misma industria portuaria, que mide la riqueza neta generada por las empresas y servicios de la cadena logística marítima, también presenta unas proyecciones favorables para Avilés: de los 146 millones de euros al año actuales a 160 en el escenario más optimista, si se mantiene la tendencia alcista hasta 2040, estiman los redactores de plan estratégico del Puerto. Todo ello conllevaría un incremento de las inversiones públicas y privadas, con un efecto multiplicador sobre el territorio.

Sectores con oportunidades

En los análisis de los tráficos se identifican oportunidades de crecimientos en cereales, abonos, piensos, forrajes y materiales de construcción además de los nuevos combustibles y la eólica marina, que es una de las señas de identidad en los muelles avilesinos en los últimos tiempos.

La Autoridad Portuaria de Avilés cerró 2025 con un incremento sostenido (+0,97%) de sus tráficos, en comparación con 2024, hasta alcanzar las 4.695.613 toneladas, de las que 2.309.175 toneladas se corresponden con mercancías desembarcadas (importadas) y 2.386.438 toneladas con mercancías embarcadas (exportaciones). Por otra parte, el valor económico de esas mercancías embarcadas y desembarcadas en el Puerto se situó el mismo año en 3.211 millones de euros.

El "Scenic Eclipse" tras abandonar el muelle del Niemeyer, a la altura de Peña Caballo / Fran Muñiz

Por tipo de mercancías, sostienen el crecimiento los graneles sólidos y la pesca, frente al estancamiento de la mercancía general y el ligero descenso de los graneles líquidos. Por toneladas, lideran el ránking de mercancías los concentrados de zinc, los productos siderúrgicos, los carbones, los abonos, el zinc y el ácido sulfúrico. El valor promedio de cada tonelada movida en los muelles avilesinos a lo largo de 2025 alcanza los 684 euros, con una diferencia importante: si nos fijamos en el valor de la tonelada importada, cae hasta los 537 euros frente a los 855 en el caso de las toneladas exportadas.

Trabajo comercial

Los autores del plan estratégico también analizan la oportunidad de mejorar otros tráficos que van más allá de la mera actividad como puerto industrial y ponen el foco en el sector cruceros. Si la pasada semana la llegada del megayate de lujo "Scenic Eclipse" inauguraba la temporada en el muelle del Niemeyer, el año que viene se anuncia una actividad mayor, pues se ha confirmado que en 2027 los muelles locales recibirán 6 escalas de cruceros: "Scenic Eclipse" (19 de mayo y 23 de julio), "Le Laperouse" (27 de julio), "Le Boréal" (11 y 19 de agosto) y "Le Champlain" (14 de octubre).

No obstante, se aconseja a los gestores portuarios realizar "un trabajo comercial y de colaboración con operadores, navieras y entidades de promoción turística", tanto de Avilés como del resto del Principado de Asturias para promocionarse como escala de itinerarios de fachada, estrategia que contempla el diseño de rutas donde los barcos navegan cerca de la línea de costa, permitiendo a los pasajeros disfrutar de vistas panorámicas continuas de paisajes, acantilados o islas, sin llegar a atracar en todos ellos.

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Asimismo, se plantea para Avilés explorar aún más las posibilidades de cruceros de pequeñas dimensiones -por las limitaciones de calado al ser un puerto de ría- y orientados a viajeros de altas rentas.