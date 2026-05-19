El Museo Marítimo de Asturias continúa a la espera de un nuevo director tras un año de incertidumbre

La designación de un nuevo director para el Museo Marítimo de Asturias, en Luanco, todavía colea. Ya ha pasado casi un año desde que se abriera la convocatoria para seleccionar a la persona más idónea para ese puesto. Ahora lo que reina es la incertidumbre porque después de meses y meses, la situación no acaba de arrancar. Todo ello porque aún están pendientes de resolver las alegaciones de las personas que pasaron la primera criba de esa oposición. La pelota está en el tejado del Tribunal que convocó el concurso y mientras tanto, el actual director del centro, ahora en funciones hasta que resuelva todo, José Ramón García, no puede dar el paso hacia su jubilación del cargo tras 35 años al frente del Museo Marítimo. "Espero que antes de finalizar este mes tengamos una propuesta del tribunal", señaló el alcalde de Gozón y presidente del Patronato de la fundación del centro museístico luanquín, Jorge Suárez. "En caso de que no se resuelva, hay que sacar otra convocatoria con urgencia", añadió.

José Ramón García entiende que no es el momento de abandonar el barco. "No me lo lleva el estómago", indica el actual director que continuando con los símiles marineros fue muy gráfico: "Un barco sin tripulación no puede navegar, ahora estamos a flote, esperando". García siempre ha brindado su disponibilidad y apoyo para echar una mano a la persona que resulte su sucesora una vez que concluya el proceso de designación. Insiste en la "incertidumbre" que vive actualmente y defiende que aunque su interés inicial era despedirse de su función a finales de este mes, quizá tenga que extenderlo hasta que todo se resuelva. Pasan los días y los meses y el Museo, dice, "tiene que seguir adelante". Y más en estos meses en las que las visitas escolares llenan de actividad el centro durante todas las mañanas. "Hay que atenderlos y para eso estamos aquí", señala García, que actualmente cuenta en su equipo con el maquetista José Joaquín Heres y dos personas más de una empresa de servicios culturales. Los planes iniciales de García pasaban por dejar de ser el director del Museo a finales de este mes, eso sí, seguir apoyando en lo que necesitara la persona que le sustituya durante un tiempo en el caso de requerir esos servicios.

Jorge Suárez confía en que la solución esté más cerca y poder contar con un nuevo equipo a la mayor brevedad posible. El presidente del patronato y Alcalde del concejo recordó que el concurso oposición para optar al puesto como personal laboral de la fundación contó con 26 aspirantes. Eso sí, la mayoría quedó fuera en la primera fase, en la valoración de méritos: acreditar una experiencia mínima de dos años en puestos de responsabilidad de director y gestión en el ámbito de la cultura y el patrimonio; estar en posesión de título universitario de grado o licenciatura en áreas relacionadas con la administración y dirección de empresas o similar además de valorarse estudios de marketing, gestión cultural, historia, arqueología, museología o historia del arte, entre otras; y no estar inhabilitado para empleo o cargo público, entre otros matices.

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De esos 26 solo tres personas pasaron a la siguiente fase, pese a que las bases del concurso estimaban que solo podrían superarla diez personas. Otra anomalía. Ninguno de los tres aspirantes superó los veinte puntos mínimos para poder continuar el concurso oposición. Ese fue el motivo por el que decidieron presentar sus reclamaciones, que aún están pendientes de resolver. Es decir, el puesto sigue en el aire después de su convocatoria poco antes del último trimestre de 2025. En el caso de que ninguno obtuviera puntuación suficiente, el concurso debería ser convocado de nuevo. "Si se tienen que modificar las bases del concurso, pues se tendrán que modificar", señaló el regidor gozoniego, que ha agradecido a José Ramón García su papel al frente del Museo no solo durante estas últimas décadas sino a lo largo de este año en el que presumiblemente sería el último de 35 de labor altruista al frente de una entidad que ayudó a reflotar allá por 1991.