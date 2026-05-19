El Puerto confirma su capacidad "para acometer proyectos de futuro" como Baterías tras cerrar el ejercicio con una rentabilidad por encima de la media del sistema portuario español

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Avilés ha analizado en su reunión de esta mañana el resultado económico de 2025. Las cuentas, ya formuladas, reflejan que cerró el año pasado con una rentabilidad del 2,66%, un resultado del ejercicio positivo de 3.493.485 euros y un importe neto de la cifra de negocio de 18.243.000 euros.

Esta cifra de negocio, explican desde la Autoridad Portuaria, es reflejo de un ejercicio en el que, pese incremento del 1% en las mercancías (hasta las 4.695.613 tn), descendieron un 9,6% los ingresos por tasas de ocupación: pasando de de 6,51 millones de euros en 2024 a 5,88 en 2025.

Un momento de la reunión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria / Autoridad Portuaria

La citada rentabilidad anual de la Autoridad Portuaria de Avilés en términos agregados en 2025 (2,66%) se mantiene por encima del objetivo de rentabilidad anual establecido en el 2,5% para el conjunto del sistema portuario español. Con estos mimbres, los resultados del ejercici permiten al Puerto de Avilés, según sus gestores, "mantener su capacidad económica para acometer tanto sus planes de inversión como sus gastos de explotación y cuenta". Si bien no fueron más allá en esa explicación, sí apunta a que estarían en disposición de afrontar la compra de los terrenos de Baterías, sobre los que ya han manifestado su interés para avanzar en el plan de expansación. Además, 2025 se cerró para el Puerto de Avilés con deuda cero y, por tanto, con su capacidad de endeudamiento intacta para ello. Lo que abunda en el objetivo de afrontar nuevas inversiones

Tráficos primer cuatrimestre 2026

El Consejo de Administración ha conocido también los datos estadísticos de tráficos a 30 de abril, correspondientes al primer cuatrimestre de este ejercicio.

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En esos primeros meses del año, la Autoridad Portuaria ronda los 1,3 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 14,25% respecto al mismo período del año pasado, con indicadores negativos en todas las categorías de mercancías.