Avilés fue en 1891 una de las pioneras en España en la transmisión de energía eléctrica: "Se lograba la alta tensión a través de un modelo hidráulico que después usarían las grandes empresas hidroeléctricas"

Fue en 1891 cuando el marqués de Pinar del Río, Leopoldo González-Carvajal y Zaldúa, cede al Ayuntamiento de Avilés una instalación hidroeléctrica completa que se convierte en una de las primeras redes de alta tensión a nivel nacional y convierte la ciudad en una pionera en este campo. Así lo cuenta el doctor en Historia por la Universidad de Oviedo y en Historia de la Ciencia y Tecnología por la Universidad de Versailles Saint-Quentin-en, Daniel Pérez Zapico.

A finales de 2025 publicó su primer libro "El hada en el paraíso", la historia de la electricidad en Asturias desde su llegada hasta 1936. Durante su documentación encontró evidencias de los primeros ensayos del que se convirtió en uno de los precursores de la electrificación asturiana, Victoriano Alvargonzález, natural de Gijón: "En la década de 1880 ya plantea cómo instalar arcos voltaicos, pero solo funcionaban para el espacio público, pues era muy agresivo para la vista".

El gran salto llegó a la villa del Adelantado con el obsequio del marqués de Pinar del Río, "un salto de agua, un pequeño embalse y luego toda la instalación pública al Ayuntamiento de Avilés", detalla Pérez. "Se convirtió en una de las primeras redes públicas a nivel nacional", apunta. El historiador cuenta que la prensa especializada de la época estaba muy al tanto de lo que se hacía en cada rincón de España, entonces "se hicieron eco de que la electricidad se pudiera transmitir en corriente alterna".

En aquel entonces el gran problema de esta forma de energía es que no se podía almacenar: "No era posible enviarla a largas distancias, porque perdía tensión, no llegaba el fluido y la luz se apagaba. Pero justo en 1891 hicieron en Alemania una transmisión a alta tensión, más peligrosa, pero no hay pérdida de energía". Este sistema hidráulico era de alta tensión. "La prensa técnica señalaba este sistema como uno no tan original en España, pero sí en América", afirma Daniel Pérez.

Las instalaciones eléctricas de ese entonces solían fallar: "Se hacía a base ensayo-error y era muy común que hubiera cortes. Los clientes iban aumentando y lo normal es que no llegara la tensión a todos". El sistema hidráulico era el encargado de darle energía al alumbrado público de la ciudad y a las industrias. El historiador afirma que "aunque la instalación de Avilés era pequeña, con un salto de agua y una presa modesta, ya funcionaba con la misma idea que después usarían las grandes empresas hidroeléctricas".

Un accidente con expediente

En 1907 hubo un gran accidente en Avilés que caló en la ciudadanía. "Tras una función pública que tuvo lugar para recaudar fondos para un niño, un joven y un marinero de Sabugo fallecieron electrocutados", explica. Al joven le cayó encima un cable de la que iba a su casa y el marinero le intentó ayudar agarrando el cable: "Se quedó enganchado y acabaron muriendo los dos. Hasta que no llegó un profesor de segunda enseñanza con botas de goma para protegerse de la corriente, no se pudo hacer nada", abunda. Se dio la voz de alarma, cortaron la corriente y Avilés se quedó a oscuras.

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A partir de 1900 hubo muchos accidentes de este tipo, pero tras este en concreto "el pueblo quedó conmocionado y nadie se atrevía a salir a la calle". Este en concreto generó un expediente en el Ayuntamiento de Avilés, pues su objetivo era promocionar la luz eléctrica: "Se hicieron sesiones en el teatro local con las entradas dirigidas a las familias de las víctimas". "Comparado a lo que hoy hay por el mundo, que mueran dos personas por esta causa igual no es para tanto, pero en aquel entonces les impactaba muchísimo", concluye.