Avilés acogerá este verano la Cumbre de Ministros de Iberoamérica de Asuntos Sociales

Avilés acogerá los próximos 2 y 3 de julio la IV Conferencia Iberoamericana Ministerial de Asuntos Sociales y Desarrollo Inclusivo. Este evento, que obligará a un importantes despliegue de seguridad en la ciudad, se complementa la VI Conferencia Iberoamericana Ministerial de Trabajo, se desarrollará como parte de las actividades previas a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno prevista para noviembre en Madrid.

Esta cumbre, que tendrá ciudad de Avilés como sede por vez primera, es un espacio de encuentro que congrega a los ministros y altas autoridades de los 22 países de la región iberoamericana con el objetivo de coordinar políticas públicas, compartir buenas prácticas y trazar estrategias conjuntas para erradicar la pobreza, reducir la desigualdad y garantizar los derechos de los grupos más vulnerables en un momento en que provisión de cuidados está adquiriendo una relevancia creciente como factor clave para el bienestar de las personas, la cohesión social y la sostenibilidad de los sistemas sociales. En este contexto, los países iberoamericanos enfrentan desafíos comunes relacionados con la cobertura, la calidad, la sostenibilidad y la disponibilidad de recursos humanos en el sector. Habida cuenta de esas necesidades, se hace necesario promover espacios de diálogo ministerial que permitan intercambiar experiencias, identificar desafíos compartidos y explorar orientaciones de política pública, con el objetivo de avanzar hacia sistemas de cuidados más sostenibles, eficientes y de calidad, en consonancia con las prioridades nacionales y las capacidades institucionales de cada país.

En la última convocatoria de esta conferencia, en septiembre de 2024, en Quito (Ecuador), se destacó cómo los efectos post pandemia por el covid-19, el cambio climático, y la inseguridad, están generando carencias significativas en la seguridad alimentaria, acceso a la salud, educación, empleo, seguridad social, vivienda, transporte y servicios públicos, que están agudizando las brechas estructurales de la población de Iberoamérica e imposibilitando, a los estratos más vulnerables alcanzar un nivel de vida justo y decente. Igualmente, se señaló como prioridad para esta etapa el desarrollo de soluciones creativas, participativas y sostenibles a los problemas económicos, sociales y medio ambientales que afectan a Iberoamérica, especialmente a los grupos en situación de vulnerabilidad y personas con discapacidad.

Asimismo, los ministros reunidos en esta cumbre tomaron como ejemplo para abordar los desafíos en materia de asuntos sociales y desarrollo inclusivo el modelo internacional de cooperación sur-sur, que fue presentado como un instrumento valioso para el intercambio de experiencias, buenas prácticas, aprendizaje mutuo, generación de conocimiento y fortalecimiento de las capacidades para continuar impulsando el desarrollo inclusivo en el espacio iberoamericano. El desafío para el encuentro de Avilés pasa por analizar cómo el contexto geopolítico internacional está impactando en los grupos vulnerables.

La Bienal Climática

La cita coincidirá con la celebración de la ciudad de la Bienal Climática, un evento de carácter pionero en España que nace con vocación nómada y que arrancará el próximo 12 de junio, incluyendo en su programación no solo exposiciones, sino también residencias artísticas en la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y se desarrollarán prototipos de naturalización urbana y proyectos artísticos para espacios públicos. La Bienal busca sensibilizar de esta forma sobre la emergencia climática y fomentar la adaptación a los nuevos modelos territoriales en línea con las políticas verdes europeas. Los dos eventos situarán a Avilés en el foco internacional este verano.

Hasta el momento están confirmados ocho espacios expositivos vinculados al patrimonio histórico, industrial y cultural de Avilés: la Antigua Pescadería Municipal (La Grapa), la Escuela de Artes y Oficios, la Factoría Cultural, La Curtidora, La Noria y los palacios de Camposagrado y Valdecarzana.

El Centro Niemeyer programará para el evento exposiciones de artistas internacionales que invitarán a reflexionar sobre el cambio climático, la relación con la naturaleza y la necesidad de avanzar hacia modelos sostenibles. Además, el programa público se desarrollará también en otros espacios singulares como la Casa Municipal de la Cultura o el Parque de Ferrera.

La bienal ha seleccionado ya a más de 40 participantes nacionales e internacionales, junto con creadores locales. La cita, que se prolongará hasta el 20 de septiembre, sitúa el arte contemporáneo en diálogo directo con la crisis ecológica y las transformaciones industriales.

La experiencia del Círculo de Montevideo

Fue en octubre de 2023 cuando Avilés vivió otra importante cumbre internacional con motivo de la reunión plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo, que hizo coincidir en el Centro Niemeyer a políticos, empresarios e intelectuales para debatir sobre los próximos desafíos a escala mundial.

El Círculo nació en 1996, por iniciativa del entonces presidente del Uruguay, Julio María Sanguinetti, con la realización de una reunión que convocó a un destacado grupo de intelectuales, financieros y políticos de Europa y América Latina. Formaban parte de la citada organización y estuvieron entonces en Avilés el propio Sanguintti (por Uruguay), Ricardo Lagos (Chile), Leonel Fernández Reyna (República Dominicana) y expresidente Felipe González, por la parte española. Carlos Slim, uno de los empresarios más acaudalados de México, es el presidente de la Fundación, y estuvo presente igualmente en la cita convocada en el complejo cultural avilesino.

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También economistas como Enrique Iglesias y los politólogos Natalio Botana y Carlos Pagni, formaban parte del proyecto del Círculo de Motenvideo cuya cumbre de 2023 se desarrolló en la ciudad. Los suyos son solo algunos nombres del extenso grupo de líderes del grupo de Montevideo que pasaron por Avilés hace tres años.