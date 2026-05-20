Avilés celebra la hazaña de Juan Merediz tras su récord atlántico ya oficial: "Generamos más de 6 millones y medio de visitas en redes sociales en 28 días para dar a conocer a Pedro Menéndez"

Ya es oficial: Juan Merediz tiene el tiempo récord oficial de la Ruta del Descubrimiento, entre Cádiz y Bahamas. Una marca que no se batía desde 2015 y que desde este miércoles le pertenece al gijonés y a su barco de regatas oceánico, Fundación Xana, otorgado por una organización que va de la mano de Guiness. Por eso y por su homenaje a Pedro Menéndez con el tornaviaje en solitario desde San Agustín de la Florida hasta la villa del Adelantado, la concejala de Cultura y Festejos de Avilés, Yolanda Alonso, recibió en el Ayuntamiento al marino y, así, celebrar su hazaña.

Su travesía fue bien conocida por la gente de San Agustín, pues desde el gobierno municipal avisaron de su llegada. Es un proyecto personal para Juan Merediz, pero "nos une, si cabe, mucho más con nuestra ciudad hermana", cuenta la concejala. Como detalle, el marino recibió el libro que cuenta la historia de Pedro Menéndez y la relación de Avilés con San Agustín de la Florida.

Además, Juan Merediz traía un regalo desde Estados Unidos a Avilés: la bandera de San Agustín de la Florida. El objetivo era regalarla al Ayuntamiento, pues fue un regalo de la alcaldesa estadounidense, Nancy Sikes-Kline. Pero él decidió otra cosa: "Vosotros aquí tenéis ya muchas banderas, así que se la regalaré al Museo Marítimo de Asturias". Se la dará a José Ramón García, actual director del centro y quien espera jubilarse próximamente tras encontrar un nuevo relevo.

Sin embargo, Juan Merediz no siente orgullo por haber logrado finalizar la travesía: "Era una obligación, un deber para mí". Todo comenzó cuando era pequeño, cuando se enamoró de Pedro Menéndez por su escultura en el parque del Muelle. Ahora ha cumplido un sueño, pero, lo más importante, es que ha podido dar a conocer su figura. "Hemos utilizado mucho las redes sociales, en los últimos 28 días conseguimos más de 6 millones y medio de visualizaciones en todo el contenido", cuenta. De esta manera, "un personaje que, nos guste o no, sigue siendo desconocido, podrá ser descubierto por otros niños".

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Su próximo objetivo es lograr la vuelta al mundo, que "si consigo estar y tomar la salida en condiciones y la hago en menos de 128 días, la gano", cuenta. Para ello, necesita mucho dinero, "más de 10.000 euros y reparar el barco después de todas las averías que tuve en esta travesía", admite. Pero por ahora, está feliz por haber recuperado el récord, ya que nunca lo había conseguido un español desde que se hizo deportivo.