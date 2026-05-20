Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

El Celsius es inmortal: Christopher Lambert estará en el festival avilesino de fantansía, ciencia ficción y el terror

El Connor McLeod del clásico de los ochenta, estrella del verano en la ciudad

Christopher Lambert

Christopher Lambert / Lne

Saúl Fernández

Saúl Fernández

Avilés

El Festival Celsius 232 de fantasía, ciencia ficción y terror, que ya anda por su décimo quinta edición, será inmortal este verano que está a la vuelta de la esquina.

El actor Christopher Lambert que, a caballo, salvaba el puente del castillo escocés de Eilean Donan al grito de “Soy Connor McLeod, del clan McLeod”, será la estrella del próximo encuentro literario -el que se va a celebrar en Avilés entre los próximos 14 y 18 julio- y lo será porque el actor francés -aunque nació en los Estados Unidos- hablará en la Casa de Cultura de “Los Inmortales”, la película que protagonizó a mediados de los años ochenta, uno de los clásicos más celebrados de la ciencia ficción de la historia –“Queen”, a la banda sonora, y Sean Connery, a la espada, mediante-.

Hablará de su carrera como intérprete, reconocerá la huella que ha dejado entre los espectadores devotos -está cocinándose otro “Los Inmortales”, pero con Henry Cavill en lo más alto del cartel- y recorrerá títulos tan legendarios como “Greystoke. La leyenda de Tarzán”, “El Siciliano” o el tétrico noir “Resurrección”.

Noticias relacionadas

Pero no estará solo. La organización del Celsius ha desvelado que Paco Plaza, el director de la saga “Rec” -los zombis del edificio que acongojan tanto a la periodista que interpreta Manuela Velasco-, ha anunciado su presencia en la fiesta de la narrativa de este verano, la misma que conocerán de primera mano Sheila M. Griñón, Arturo Balseiro, Eric Moral y Nil López, que son los creadores de “El club de los prodigios”. La avilesina Pilar Murillo participará por primera vez en el festival en el que el diseñador de juegos de rol Óscar Recio presentará su último trabajo. En Avilés también estarán los dos autores que se esconden bajo el nombre de Greta Thompson (Ariadna Castellarnau y Facundo Piperno), Renee Witterstaeter, la editora para la Marvel de “Los guardianes de la galaxia” o “Hulka”, y la también coreana Cho Jin-Young, la de “Hambre”. Por mencionar sólo los últimos nombres anunciados.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Comienza el derribo de los silos de alúmina de la antigua Alcoa que dará paso a la nueva fábrica de Windar
  2. La conexión con Asturias de David Mesonero, alineado con la alternativa a presidir el Real Madrid
  3. Nuevo supermercado en Avilés: Carrefour Express abrirá un local el 22 de mayo en pleno centro de la ciudad
  4. José Ángel Álvarez, gozoniego de 63 años con una enfermedad rara que hace que su cuerpo 'encoja' sin parar: “La vida nos deja sin potencia, pero no sin apetencia”
  5. Un menor, en la UCI tras ser atropellado mientras cruzaba en su bici por un paso de peatones en Avilés
  6. Espectacular accidente en Avilés: un vehículo se empotra contra la entrada de un puente en Llaranes
  7. Amanda Casarreal, de 27 años, vive de alquiler en Piedras Blancas y busca un piso en Avilés: 'Los precios han subido una barbaridad y pese a ello las viviendas vuelan en días
  8. Grave accidente en la carretera Avilés-Luanco: un motorista resulta herido en una colisión con un coche en el cruce de Manzaneda

El Celsius es inmortal: Christopher Lambert estará en el festival avilesino de fantansía, ciencia ficción y el terror

El Celsius es inmortal: Christopher Lambert estará en el festival avilesino de fantansía, ciencia ficción y el terror

El San Agustín de Avilés celebra 50 años entre abrazos, memoria y orgullo sanitario: "Somos como una familia donde todo el mundo es igualmente necesario para que los engranajes funcionen"

El San Agustín de Avilés celebra 50 años entre abrazos, memoria y orgullo sanitario: "Somos como una familia donde todo el mundo es igualmente necesario para que los engranajes funcionen"

Juani Rishmawi relata en Castrillón el acoso israelí contra las ONG palestinas: "O sales o mueres, el aislamiento es total"

Cimisa propone indemnizaciones por el despido de sus 63 trabajadores con indemnizaciones mínimas de 20 días por año sufragadas por el Fogasa

Cimisa propone indemnizaciones por el despido de sus 63 trabajadores con indemnizaciones mínimas de 20 días por año sufragadas por el Fogasa

La historia del bebé que estrenó la incubadora del Hospital San Agustín de Avilés y el orgullo de su madre (ambos ya fallecidos): "Siempre que podía, presumía de ello"

La historia del bebé que estrenó la incubadora del Hospital San Agustín de Avilés y el orgullo de su madre (ambos ya fallecidos): "Siempre que podía, presumía de ello"

El dramaturgo Andrés Presumido dona más de mil libros sobre teatro a Corvera

El dramaturgo Andrés Presumido dona más de mil libros sobre teatro a Corvera

Asturiana de Zinc planea construir un nuevo depósito de Jarofix en El Estrellín: 14,2 millones de euros de inversión y capacidad para almacenar los residuos de la próxima década

Asturiana de Zinc planea construir un nuevo depósito de Jarofix en El Estrellín: 14,2 millones de euros de inversión y capacidad para almacenar los residuos de la próxima década

Avilés celebra la hazaña de Juan Merediz tras su récord atlántico ya oficial: "Generamos más de 6 millones y medio de visitas en redes sociales en 28 días para dar a conocer a Pedro Menéndez"

Tracking Pixel Contents