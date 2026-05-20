El Celsius es inmortal: Christopher Lambert estará en el festival avilesino de fantansía, ciencia ficción y el terror

El Festival Celsius 232 de fantasía, ciencia ficción y terror, que ya anda por su décimo quinta edición, será inmortal este verano que está a la vuelta de la esquina.

El actor Christopher Lambert que, a caballo, salvaba el puente del castillo escocés de Eilean Donan al grito de “Soy Connor McLeod, del clan McLeod”, será la estrella del próximo encuentro literario -el que se va a celebrar en Avilés entre los próximos 14 y 18 julio- y lo será porque el actor francés -aunque nació en los Estados Unidos- hablará en la Casa de Cultura de “Los Inmortales”, la película que protagonizó a mediados de los años ochenta, uno de los clásicos más celebrados de la ciencia ficción de la historia –“Queen”, a la banda sonora, y Sean Connery, a la espada, mediante-.

Hablará de su carrera como intérprete, reconocerá la huella que ha dejado entre los espectadores devotos -está cocinándose otro “Los Inmortales”, pero con Henry Cavill en lo más alto del cartel- y recorrerá títulos tan legendarios como “Greystoke. La leyenda de Tarzán”, “El Siciliano” o el tétrico noir “Resurrección”.

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Pero no estará solo. La organización del Celsius ha desvelado que Paco Plaza, el director de la saga “Rec” -los zombis del edificio que acongojan tanto a la periodista que interpreta Manuela Velasco-, ha anunciado su presencia en la fiesta de la narrativa de este verano, la misma que conocerán de primera mano Sheila M. Griñón, Arturo Balseiro, Eric Moral y Nil López, que son los creadores de “El club de los prodigios”. La avilesina Pilar Murillo participará por primera vez en el festival en el que el diseñador de juegos de rol Óscar Recio presentará su último trabajo. En Avilés también estarán los dos autores que se esconden bajo el nombre de Greta Thompson (Ariadna Castellarnau y Facundo Piperno), Renee Witterstaeter, la editora para la Marvel de “Los guardianes de la galaxia” o “Hulka”, y la también coreana Cho Jin-Young, la de “Hambre”. Por mencionar sólo los últimos nombres anunciados.