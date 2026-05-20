Cimisa propone indemnizaciones por el despido de sus 63 trabajadores con indemnizaciones mínimas de 20 días por año sufragadas por el Fogasa

La empresa Construcciones Industriales, Montajes e Ingeniería (Cimisa), con sede en Trasona (Corvera), ha propuesto este miércoles una indemnización por despido, aún por concretar, para los 63 trabajadores de su empresa matriz, de los cuales 58 pertenecen a la división del Metal y 5 a la de Construcción.

El secretario comarcal de FICA UGT de Avilés, Daniel Cuartas, ha explicado que la propuesta de la patronal carece de verosimilitud si no se aportan garantías de que tiene disponibilidad económica para hacer frente a esas indemnizaciones, por lo que han quedado emplazados a una nueva reunión para despejar esas dudas y avanzar en la negociación.

Cimisa ha planteado un expediente de regulación de empleo (ERE) para 88 empleados de su plantilla: 63 de su empresa matriz, 15 de Mecanizados, con sede en Madrid, y 10 de Logística, a los que se suman otros 2 de Corbide, que serán despedidos de forma individual.

La empresa había decidido el pasado viernes ampliar en una semana el periodo de consultas para el preconcurso de acreedores como paso previo a la ejecución del ERE en lo que respecta a su departamento de Logística, donde trabajan 10 empleados.

La decisión adoptada por la empresa se enmarca en la posibilidad de una posible subrogación de estos trabajadores, que están asignados a la planta de Saint-Gobain de Avilés, por parte de alguna empresa auxiliar.

Cimisa realiza trabajos industriales completos, incluyendo entre sus servicios obras civiles, construcción industrial, fabricación de estructuras metálicas y calderería, montajes y mantenimientos en general.

Tras medio siglo de actividad en calderería, obra civil y montajes industriales para grandes multinacionales de la comarca, la compañía afronta un proceso inminente de cierre total y cese de actividad ante la falta de cartera de pedidos.

FICA-UGT, el sindicato mayoritario, ha rechazado desde el principio la propuesta de la dirección de aplicar despidos colectivos con indemnizaciones mínimas de 20 días por año sufragadas por el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

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